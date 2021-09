Rok szkolny 2021/2022. Premier Mateusz Morawiecki składa życzenia uczniom

W Branicy Radzyńskiej premier wyraził nadzieję na powrót "do tego normalnego życia koleżeńskiego, przyjacielskiego". - Oby tak było, oby to trwało jak najdłużej, oby już nigdy żadna pandemia nie zakłóciła normalnego funkcjonowania szkoły - mówił szef rządu.

Morawiecki do uczniów: żebyście mieli w sobie siłę i dumę ucznia

Morawiecki przytoczył słowa Jana Pawła II, że człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest niejako twórcą samego siebie. - Dodałbym: także twórcą otoczenia, twórcą wspólnoty wokół siebie. To jest takie nasze wielkie zadanie, abyśmy w chwilach próby, ale także w tych dniach normalności potrafili wykrzesać z siebie to najbardziej wartościowe - powiedział.

"Pierwszy dzień szkoły, więc pakujemy toboły"

Z okazji nowego roku szkolnego premier zamieścił także okolicznościowy post na Facebooku. "Pierwszy dzień szkoły, więc pakujemy toboły! Ignaś i Madzia, jak miliony polskich dzieci, pomaszerowali dziś do szkoły. W nowym roku szkolnym wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom życzę jak najmniej dni zdalnych (najlepiej ZERO) i oczywiście samych 5 i 6! Witaj szkoło!" – napisał w środę Mateusz Morawiecki. Swój wpis zilustrował fotografią dwóch plecaków szkolnych.

Czarnek: Rozpoczynamy nowy rok szkolny pełni optymizmu

- Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 pełni optymizmu. Optymizm wynika z faktu, że spotykamy się tutaj w tym szerokim gronie, że wracamy do wspólnoty szkolnej, że wracamy do normalności (...). Chcemy, aby ta normalność trwała cały rok szkolny. Mamy wielką nadzieję, że tak będzie - podkreślił Czarnek.

Według szefa MEiN cały czas należy pamiętać o tym, że trwa pandemia COVID-19. - Niebezpieczeństwo jest wokół nas - zaznaczył. Dlatego przez kolejne kilkanaście dni do szkół w Polsce, które złożyły takie zapotrzebowanie, trafiać będzie sprzęt o wartości ponad 100 milionów złotych. To są stacje do mierzenia temperatury, wraz z możliwością dezynfekcji, płyny dezynfekujące, maseczki czy rękawice - podkreślił minister.

Jak zaznaczył, co prawda sprzęt jest ważny, to równie ważne jest stosowanie się do wytycznych i zaleceń przygotowanych przez MEiN, we współpracy z resortem zdrowia i służbami sanitarnymi. Minister przyznał, że nie zawsze da się je spełnić ze względu na różnego rodzaju warunki w szkołach. Wskazał, że jednym z zaleceń jest szczepienie przeciwko COVID-19. Czarnek podziękował nauczycielom za to, że większość z nich zaszczepiła się.