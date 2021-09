Inauguracja roku szkolnego. Uczniowie zaczynają naukę w trybie stacjonarnym

Nowy rok szkolny rozpoczyna się w środę dla uczniów z 20 tysięcy szkół. Nauka odbywać się będzie w trybie stacjonarnym we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych. Zachowany jednak będzie reżim sanitarny, zgodnie z wytycznymi, które opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Dla 381 tysięcy dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych po raz pierwszy zabrzmi dzwonek szkolny. We wszystkich typach szkół uczy 644,5 tysiąca nauczycieli.

"Kształcenie artystyczne to ciągły kontakt z pięknem i sztuką, to tworzenie oraz pomnażanie artystycznych umiejętności; niekiedy żmudne, wymagające wiele cierpliwości, ale dające wymierne i namacalne efekty" - napisał w liście do uczniów, nauczycieli i pracowników szkół artystycznych na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. "Każdy nowo opanowany utwór, każdy nowy rysunek czy rzeźba, każdy nowy krok w baletowej sali nadaje poczucie sensu, zapewniając motywację do kolejnych osiągnięć" - dodał.

Gliński zaznaczył, że "pandemia zmusiła społeczność szkolną do podjęcia wyzwań na nieznaną dotąd miarę". "Jako państwowy opiekun środowiska artystycznego staraliśmy się niwelować pandemiczne trudności, rozsądnie decydując zarówno o wprowadzaniu, jak i cofaniu obostrzeń. Rezygnowaliśmy z tych elementów procesu dydaktycznego, które można było czasowo wyłączyć bez szwanku, a które mogły przynieść zagrożenie zdrowotne – jak na przykład z dużej części egzaminów czy form badania jakości kształcenia. Zwiększyliśmy dostępność pomocy technicznej, aby refundowane sprzęty mogły ułatwić zdalne kształcenie artystyczne" - napisał wicepremier w liście.

Uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

Nauczyciele przyznają, że będzie to rok pełen wyzwań, bo w związku z pandemią resort edukacji przekazał wiele wytycznych. Mają one zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom.

Jednym z zaleceń jest zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra między osobami w szkole. - Takiego zalecenia nie da się spełnić. Szkoły są przegęszczone, zwłaszcza w newralgicznych miejscach, na przykład w toaletach – powiedział Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

Zwrócił uwagę, że w niektórych krajach wzmocniono kadrę, aby klasy były mniej liczne. Tak się jednak nie stało w Polsce. Wytyczne – jak mówi ekspert – obejmują też świetlice i stołówki, a wymogu dystansu w większości przypadków nie uda się zapewnić. W przestrzeniach ogólnodostępnych, zwłaszcza gdy nie da się zachować dystansu, zaleca się też noszenie maseczek, dlatego rodzice powinni w nie zaopatrzyć swoje dzieci. Jeśli tak się nie stanie, w szkołach będą one również dostępne.

Minister Czarnek o przygotowaniu do nowego roku szkolnego

Wszyscy będą się uczyć w trybie stacjonarnym

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wielokrotnie podkreślał w ostatnich dniach, że od września 2021 roku wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii, czyli w trybie stacjonarnym. Podkreślał, że uczniowie tego potrzebują. Zgadzają się z tym psychologowie.

- Proces nauczania obejmuje nie tylko kwestie przekazywania wiedzy i jej nabywania, ale również mieści się w nim wychowanie i zaspokajanie potrzeb, między innymi kontaktu z drugim człowiekiem, bycia w grupie społecznej – powiedziała wcześniej psycholożka dr Marta Znajmiecka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Wskazała też na obniżoną skuteczność nauczania zdalnego. - Ona drastycznie spadnie, ci ludzie będą mieli deficyty, które gdzieś będą musieli nadrobić, na przykład w postaci korepetycji. To będzie z czasem wychodziło – podkreśliła w rozmowie z PAP w marcu, kiedy szkoły przechodziły w tryb pracy zdalnej.

Typy placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Wytyczne sanitarne w związku z pandemią COVID-19

Resort edukacji i nauki zaleca, aby rodzice ograniczyli wchodzenie do szkoły. Mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 metra od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności, to znaczy mieć zasłonięte usta i nosy maskami i dezynfekować dłonie.

Główne rekomendacje zawarte w wytycznych sanitarnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obowiązujące od 1 września 2021 r., to szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych (powyżej 12 lat), dezynfekcja, dystans, higiena i maseczki, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a także wietrzenie. Zachęca się też do organizowania zajęć wychowania fizycznego poza murami szkoły, na świeżym powietrzu.

Powrót do szkół. Jak będzie zorganizowana akcja szczepień? Fakty po Południu TVN24

Zgodnie z wytycznymi do szkoły może przychodzić tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej i gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

W szkołach nie zabraknie środków do dezynfekcji czy maseczek. Jak mówił Marek Pleśniak z OSKKO, początkowo w czasie pandemii problemem była ich niedostateczna ilość. Jednak w ubiegły poniedziałek rozpoczęła się akcja dostaw tzw. pakietów covidowych do prawie 32 tysięcy szkół i placówek oświatowych w kraju. W asortymencie, który trafia do szkół, znalazły się stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, płyny do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, w tym maseczki. Szkoły i placówki otrzymają również termometry bezdotykowe.

Autor:js, karol

Źródło: PAP