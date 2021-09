Program "Poznaj Polskę". Czarnek zakończył przyjmowanie wniosków w związku z "wyczerpaniem środków finansowych"

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 roku minister przewidział 15 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki: jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.