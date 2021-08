Na wycieczkę szkolną z ministrem Czarnkiem. Dokąd? Mamy listę

Kilkaset miejsc - muzeów, kościołów, miejsc pamięci znalazło się na liście opracowanej przez ministerstwo edukacji. Jeśli szkoły któreś z tych miejsc chciałyby odwiedzić, mają szansę na dofinansowanie nawet 80 procent kosztów szkolnej wycieczki. Ale czasu jest mało, nabór wniosków rusza 6 września, a kto pierwszy, ten lepszy.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych to nowy ministerialny program - "Poznaj Polskę". Minister Czarnek zdecydował o jego utworzeniu w połowie sierpnia. Jego celem jest "wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego". Program ma być sposobem na poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. minister przewidział 15 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki: jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania ministerialnych środków finansowych na ten cel. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Czasu jest mało, bo jak tłumaczył minister Czarnek, to dopiero pilotaż i pieniądze muszą zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego - realnie więc uczniowie będą jeździli na wycieczki w październiku i listopadzie, bo w grudniu z racji przerwy świątecznej takie wyjazdy organizowane są rzadko. Trzeba szybko zdecydować, gdzie nauczyciele zabiorą swoich uczniów.

Dokąd na wycieczkę?

Dofinansowane będą tylko wycieczki do miejsc, które znalazły się na ministerialnej liście. Ta obejmuje miejsca z czterech obszarów: śladami Polskiego Państwa Podziemnego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, kultury i dziedzictwa narodowego, a także śladami największych osiągnięć polskiej nauki.

Punkty, które wybrało ministerstwo, podzielone zostały pomiędzy grupy wiekowe, a na każdej z list znalazło się kilkaset pozycji.

Klasy 1-3

Klasy 4-8

Licea i technika

Te listy w miniony piątek po południu zostały rozesłane do szkół, żeby - jak tłumaczy minister Czarnek - "jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy i nauczyciele mieli pełną wiedzę na temat tego, w jaki sposób przystąpić do programu". I podkreślał, że całe przedsięwzięcie ma też służyć odbudowywaniu wspólnoty po pandemii.

Autor:Justyna Suchecka