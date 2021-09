Jeszcze można pojechać na wycieczkę dofinansowaną przez ministra Czarnka. Są dodatkowe pieniądze

Minister edukacji Przemysław Czarnek dorzucił dodatkowe 10 milionów złotych do programu "Poznaj Polskę". Od poniedziałku 27 września szkoły znów mogą starać się o dofinansowanie szkolnych wycieczek do wybranych przez resort kilkuset punktów.

Program wraca

Popularność programu sprawiła, że minister Czarnek postanowił go jednak rozszerzyć. Biuro prasowe resortu poinformowało, że od 27 września program jest wznowiony i przedłużono nabór wniosków. Minister przeznaczy na ten cel kolejne 10 milionów złotych, a to oznacza, że w 2021 roku cały pilotażowy program będzie kosztował 25 milionów.

Podobnie jak wcześniejsze przyjmowanie wniosków to również będzie prowadzone aż do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Gdzie na wycieczkę?

Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, w tym: jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.