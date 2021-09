O co chodzi z oszczędzaniem, czym jest budżet domowy. Przedszkolaki uczą się ekonomii

Irena Sienkiewicz, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miasta w Nowej Soli: - Dzieci lubią coś badać, obserwować, a i jak coś przy okazji policzą, to na pewno z korzyścią dla nich. Przygotowując projekt na dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków pomyślałam sobie, że dobrze byłoby też dodać ekonomię. Wiem, że to dość nietuzinkowe rozwiązanie w przypadku pięcio- i sześciolatków. Dzieci nie mają jeszcze takiego wyrobionego nawyku, co do oszczędzania. Nie zawsze zdają sobie sprawę skąd się biorą pieniądze i, że to nie jest tak, że podchodzimy do ściany z bankomatem i maszyna po prostu wydaje nam nieograniczoną liczbę banknotów. Dlatego uznałam, że byłoby warto wprowadzić takie zajęcia dla wszystkich przedszkoli u nas w Nowej Soli. Napisałam projekt i się udało.