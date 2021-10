Takiej zgodności związkowców nie było od lat. Podpisali porozumienie i odrzucają pomysły ministra Czarnka

Do spotkania przedstawicieli trzech największych działających w oświacie central związkowych doszło w środę 13 października w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. Strony porozumiały się, co do dalszego kierunku rozmów z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem jednocześnie przyjęły stanowisko, w którym "zdecydowanie odrzucają" jego propozycje z 21 września dotyczące zmian w pragmatyce zawodu nauczycielskiego.

To właśnie wtedy minister poinformował związkowców, że zaoferuje nauczycielom podwyżki w wysokości około 1000 złotych brutto, ale w zamian m.in. za wydłużenie ich czasu pracy przy tablicy . Chodzi o zwiększenie tzw. pensum z 18 do 22 godzin tygodniowo.

Czego chcieliby związkowcy?

Doszło do tego w czasie ogólnopolskiego strajku w edukacji, który zorganizowały ZNP i FZZ. Solidarność choć oficjalnie do strajku się nie przyłączyła, brała udział w negocjacjach z rządem i ostatecznie jako jedyna podpisała z nim porozumienie.

Wspólne stanowisko skłóconych związkowców

Duda pisze do Morawieckiego

Sprawą nauczycielskich pensji zajmuje się w Solidarności już nie tylko sekcja oświatowa. W tym tygodniu przewodniczący całego związku Piotr Duda w liście do premiera Mateusza Morawieckiego napisał: "Oczekuję, by wywiązał się pan z umów. Tu chodzi przede wszystkim o Pańską wiarygodność i wiarygodność Zjednoczonej Prawicy, której rządy tym się charakteryzowały przez ostatnie lata". Przewodniczący Duda miał tu na myśli m.in. właśnie o porozumienie zawarte ponad dwa lata temu w czasie strajku.

W liście do premiera poinformował też, że sekcja oświatowa Solidarności "powołała sztab protestacyjny, rozpoczynając tym samym przygotowania do stosownych działań".

Minister: cały czas pracuję z nauczycielami

I dodawał: - My pracujemy z nauczycielami, to nauczyciele i dyrektorzy szkół nam przedstawiają swoje rozwiązania problemów, które są w szkole. Na bazie tych propozycji nauczycieli i dyrektorów formułujemy nasze propozycje, które przedstawiamy związkom zawodowym i samorządowcom.

