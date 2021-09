mLegitymacja szkolna – każdy uczeń może mieć ją w swoim telefonie

Kolejne szkoły decydują się na dołączenie do programu mLegitymacja. Pozwala on uczniom na wyświetlanie swojego dokumentu na ekranach telefonów i tym samym zwalnia ich z konieczności posiadania przy sobie jego standardowej wersji.

mLegitymacja – kto może używać?

Prawo do korzystania z mLegitymacji mają osoby, które są słuchaczami szkoły podstawowej, szkoły policealnej lub szkoły dla dorosłych, którym mLegitymacja została wydana przez dyrektora placówki. Aby skorzystać z programu mLegitymacja, uczeń musi posiadać również numer PESEL. Użytkownicy aplikacji są zobowiązani do aktualizowania oprogramowania aplikacji oraz zabezpieczenia jej hasłem.

Trzeba jednak pamiętać, że prawo do używania mLegitymacji uczeń utrzymuje jedynie pod warunkiem, że wcześniej została wydana mu legitymacja tradycyjna. W przypadku utraty papierowej bądź plastikowej wersji dokumentu mLegitymacja zostanie unieważniona. Należy pamiętać, że e-dokument przypisywany jest do konkretnego telefonu. W przypadku gdy przestanie on działać lub zostanie przez nas utracony, należy o tym fakcie poinformować osoby, które są odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji..

mLegitymacja – o czym informuje?

mLegitymacja – lista szkół

Na stronie ose.gov.pl/lista-szkol można szybko i łatwo sprawdzić, czy placówka, która nas interesuje, dołączyła do programu mLegitymacji. Jeżeli nie ma jej jednak w programie, to procedura dołączenia do niego jest również prosta. W pierwszej kolejności dyrektor szkoły – lub wyznaczona przez niego osoba – musi wypełnić na stronie ose.gov.pl/lista-szkol. Zgłoszenia do programu są przyjmowane przez siedem dni 24 godziny na dobę. Kolejnym krokiem będzie przekazanie przez szkołę odpowiednich danych. To umożliwi dostęp do portalu, który pozwoli na zarządzanie mLegitymacjami.