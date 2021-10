Minister Czarnek podsumowuje swój rok w edukacji. Największy sukces? "Wszystko"

Wszystkie punkty, które zostały założone tuż przed objęciem urzędu i uzgodnione z panem premierem Mateuszem Morawieckim oraz z kierownictwem naszego ugrupowania, są zrealizowane - chwali się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek po roku kierowania resortem. I na kolejne miesiące zapowiada między innymi odchudzanie podstaw programowych.

To już rok odkąd ministerstwem edukacji kieruje Przemysław Czarnek z PiS, który przed rozpoczęciem kariery sejmowej był wojewodą lubelskim. Nim objął stery w resorcie, nieprzesadnie interesował się oświatą - nie pisał na jej temat interpelacji, nie zabierał w jej sprawie głosu w Sejmie. Zapewniał nas wówczas, że do nowej roli jest gotowy: - Od 2015 do 2019 roku byłem w bezpośrednim i w ścisłym kontakcie, codziennym wręcz, z kuratorem oświaty w Lublinie, wdrażając reformę edukacji, rozwiązując problemy poszczególnych szkół, spotykając się z dyrektorami, rozmawiając o ich problemach.

Szybko zleciało, działań było ogromnie wiele

- Rok bardzo szybko zleciał, ale też w tym czasie zostało wykonane w ministerstwie ogromnie wiele działań, które zakończyły się konkretnymi efektami - mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, na której postanowił podsumować swoje działania.

Minister zaczął od wsparcia uczniów po pandemii i związanej z nią nauką zdalną. - To jest częścią Polskiego Ładu za 244 miliony złotych – przypominał Czarnek. Opowiadał m.in. o programach sportowych prowadzonych z Akademiami Wychowania Fizycznego, a także wsparciu psychologiczno-pedagogicznym, które ma trafić do uczniów. Mówił też o zajęciach wspomagających, które w szkołach nazywają "godzinami czarnkowymi". Ten projekt kosztował 177 mln zł.

Czarnek chwalił się we wtorek m.in. programem "Nauka dla ciebie", który resort prowadzi z Centrum Nauki Kopernik, reformą listy czasopism punktowanych czy dodatkowymi pieniędzmi dla kilkunastu uczelni zawodowych.

Pytany przez dziennikarzy o swój największy sukces w tym roku, minister odpowiedział krótko: - Wszystko.

Punkty uzgodnione z premierem

- Wszystkie punkty, które zostały założone tuż przed objęciem urzędu i uzgodnione z panem premierem Mateuszem Morawieckim oraz z kierownictwem naszego ugrupowania, są zrealizowane. Kolejne będą realizowane w kolejnych miesiącach - podsumował minister Czarnek i dziękował swoim współpracownikom.

- Nie ma mowy o systemowym przechodzeniu na naukę zdalną lub hybrydową. Jesteśmy w nauce stacjonarnej i w niej pozostajemy - podkreślał na konferencji minister. I dodawał: - Apeluję do wszystkich tych organów prowadzących i dyrektorów szkół, zwłaszcza w tych województwach, gdzie poziom zakażeń jest większy, aby rzeczywiście przestrzegać wytycznych i zaleceń, które przekazaliśmy. Organy sanpiedu i kuratoria będą przeprowadzały kontrole w szkołach - dodawał.

Historia i teraźniejszość

Dziennikarze pytali ministra Czarnka o nowy przedmiot "historia i teraźniejszość", który planuje wprowadzić do szkoły i już teraz nazywa "HiTem nie tylko z nazwy". Poinformował, że to na razie tylko zapowiedź i kontynuacja tego, co zapowiadał prezes Jarosław Kaczyński, prezentując wiosną Polski Ład. Szczegóły ministerstwo ma przedstawić za dwa tygodnie.

Jakie są priorytety ministra na najbliższy rok? - To bardzo intensywna praca nad podstawami programowymi tak, żeby od 1 września 2022 roku je odchudzić i spowodować, żeby dzieci i młodzież nieco mniej przebywały w szkole - mówił Czarnek, przyznając, że dziś podstawy są przeładowane. Dodawał też, że planuje zmiany w tzw. Konstytucji dla Nauki, czyli ustawie Jarosława Gowina reformującej sytuację na uczelniach.

Bliższa przyszłość to piątkowe spotkanie ze związkami zawodowymi, w którym brać ma udział wiceminister Dariusz Piontkowskim. Czarnek powiedział, że liczy, iż to spotkanie zbliży stanowiska ministerstwa i związków, które jak na razie są zdecydowanie przeciwne jego propozycjom dotyczącym czasu pracy i sposobu wynagradzania.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl