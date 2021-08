Lektury szkolne dla liceum i technikum. Sprawdź listę lektur obowiązkowych i uzupełniających

Lista lektur obowiązkowych dla liceum i technikum jest taka sama. Liczy 49 pozycji. Oprócz lektur obowiązkowych nauczyciele muszą omówić z licealistami dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach – z zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki listy lektur uzupełniających lub mogą te dwie pozycje dodać od siebie.

Lista lektur 2021/2022 – co się zmieniło

Do lektur szkolnych uzupełniających dla poziomu podstawowego w liceum i technikum dopisano aż 10 pozycji. Na poziomie rozszerzonym wśród lektur uzupełniających znalazło się siedem dodatkowych pozycji, autorstwa m.in. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zmiany wprowadzone od 1 września 2021/2022 skomentowała Justyna Suchecka z portalu tvn24.pl : - Zmiany dotyczą przede wszystkim listy lektur uzupełniających. To znaczy, że nauczyciele będą mogli wybrać książki, które sugeruje minister Czarnek, ale nie będą musieli. Co najważniejsze, znajomości pozycji z listy lektur uzupełniających nie sprawdza się na egzaminach końcowych - zaznaczyła dziennikarka.

Lista lektur obowiązkowych dla poziomu podstawowego w liceum i technikum

1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); 4. Sofokles, Antygona; 5. Horacy – wybrane utwory; 6. Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty); 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich; 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 13. wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński; 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; 16. Molier, Skąpiec; 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry; 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej; 19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod, Dziady cz. III; 20. Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój; 21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; 22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze; 23. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu; 24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; 25. Henryk Sienkiewicz, Potop; 26. Adam Asnyk, wybór wierszy; 27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; 28. Wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff; 29. Stanisław Wyspiański, Wesele; 30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień); 31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie; 32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); 33. Wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy; 34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; 35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; 36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; 37. Wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel; 38. Albert Camus, Dżuma; 39. George Orwell, Rok 1984; 40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty); 41. Sławomir Mrożek, Tango; 42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii); 43. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych); 44. Antoni Libera, Madame; 45. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie); 46. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach); 47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty); 48. Wybrane utwory okresu stanu wojennego; 49. Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.