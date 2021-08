Lektury szkolne dla klas 1-3. Sprawdź nową listę lektur

Lektury szkolne dla klas 1-3 mają pomóc dzieciom w szkole podstawowej nauczyć się poprawnego używania języka polskiego, czytania i budowania prostych zdań w mowie i w piśmie. Lista lektur została zmieniona w tym roku. Z listy lektur do klas 1-3 ministerstwo usunęło książki: "Zaczarowana zagroda" Aliny i Czesława Centkiewiczów, "Oto jest Kasia" Miry Jaworczakowej, "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?" Leszka Kołakowskiego oraz "Sposób na Elfa" Marcina Pałasza. Na liście lektur pojawiło się za to siedem propozycji do wspólnego czytania.