Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2022 dobiegł końca. W czwartek 26 maja ósmoklasiści przez 90 minut mierzyli się z zadaniami z języka obcego. Zdecydowana większość ósmoklasistów wybrała język angielski. Do rozwiązania dostali 14 zadań. Co obejmowały? Mamy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Co było na egzaminie z języka angielskiego?

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów - 97,5 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminów z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Ósmoklasiści na egzaminie z języka angielskiego dostali do rozwiązania 14 zadań, które sprawdzały umiejętności słuchania, czytania i pisania. 10 punktów można było zdobyć za napisanie e-maila do kolegi z Anglii, w którym uczeń miał poinformować o zepsutym telefonie komórkowym.

Co po egzaminie ósmoklasisty?

W 2022 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 502,6 tys. polskich uczniów z prawie 12,6 tys. szkół. Do nich miało dołączyć ok. 7150 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 2,5 tys. szkół.