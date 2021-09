Powrót do szkół po miesiącach nauki zdalnej. Jak poradzą sobie szkoły?

Od środy szkoła wróciła już w tradycyjnej formie, dla większości to ulga. Jednak miesiące nauki zdalnej zrobiły swoje - nie tylko sylwetki dzieci i nadmierne kilogramy po siedzeniu przed komputerem pokazują, że taka forma nauki tych minusów miała znacznie więcej. Materiał programu "Polska i Świat".

Specjaliści historię pandemicznego roku szkolnego potrafią odczytać z sylwetek dzieci - z tego jak stoją, jak się poruszają. Nauka zdalna osłabiła mięśnie brzucha, mięśnie ramion, osłabiła nogi. Część mięśni trzeba rozciągnąć, inne wzmocnić i teraz, gdy uczniowie wrócili do szkół, jest ku temu najlepsza okazja.

Szkoła korzysta z ministerialnego programu "WF z AWF" - nauczyciele zostali przeszkoleni przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego po to, by wszyscy szybciej wrócili do pełnej sprawności.