Polonista z Myślenic i etyczka z Kudowy-Zdroju. Oto najlepsi nauczyciele w Polsce

Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach został Nauczycielem Roku 2021, a Joanna Mikusek-Przystajko, nauczycielka etyki i pedagożka szkolna w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie- Zdroju, otrzymała tytuł Nauczyciel Jutr@. Za co zostali docenieni?

– W Konkursie Nauczyciel Roku od pierwszej edycji poszukujemy i nagradzamy osoby, które są ponadprzeciętne w wielu wymiarach - podkreśla prof. Stefan M. Kwiatkowski, przewodniczący jury konkursu, a na co dzień wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. - Pierwszy to wymiar dydaktyczny, czyli oceniamy to, jakimi są nauczycielami swoich przedmiotów. Drugi aspekt to osiągnięcia wychowawcze, które często pozostają w cieniu tych dydaktycznych, bo te ostatnie łatwiej wymierzyć. Trzeci obszar to działalność organizacyjna. I w tej kwestii nasi laureaci także stanowią czołówkę peletonu. Sukcesy, które osiągali na tych polach, są godne najwyższego podziwu - podkreśla.

Konkurs Nauczyciel Roku jest organizowany już od 2002 roku. Gdyby nie roczna przerwa z powodu pandemii COVID-19, w tym roku odbywałaby się jubileuszowa, już dwudziesta edycja tego konkursu. Jego organizatorem jest branżowy tygodnik "Głos Nauczycielski". Nagrody wręczono na uroczystym finale w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Nauczyciel Roku 2021. Polonista z Myślenic

Nauczycielem Roku decyzją jury został Dariusz Martynowicz - polonista w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach. Martynowicz na co dzień prowadzi autorski program nauczania oparty na myśleniu wizualnym w edukacji z elementami matematyki i programowania. Podczas pracy w poprzedniej szkole - V LO w Krakowie - stworzył interdyscyplinarny zespół złożony z uczniów klasy humanistycznej oraz algorytmicznej. W ogólnopolskich zawodach algorytmicznych te drużyny osiągnęły najlepsze wyniki w kraju. Nauczyciel był też koordynatorem pilotażowego programu Izby Architektów RP "Kształtowanie Przestrzeni", dzięki temu wprowadził na swoje lekcje elementy edukacji architektonicznej.

W Pcimiu, gdzie mieszka, współrealizował projekt "Regio-mural Kliszczacy". Składały się na niego warsztaty dla młodzieży na temat graffiti, sztuki współczesnej, praw autorskich, a zwieńczeniem było wykonanie murali odnoszących się do tradycji Górali Kliszczackich.

W tym roku zamiast sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych zlecił uczniom, by stworzyli coś, dzięki czemu podwyższą ocenę i popracują nad swoimi najsłabszymi punktami z języka polskiego. Tak powstały np. gry planszowe na podstawie "Dżumy". W trakcie pandemii organizował bezpłatne szkolenia na temat metod pracy zdalnej.

Nadzieja polskiej szkoły

"Tacy nauczyciele jak pan Martynowicz są nadzieją polskiej szkoły. Nie zdarzają się zbyt często ludzie, którzy nie tylko uczą, ale także mądrze i odpowiedzialnie zmieniają polską edukację, broniąc przy tym wartości podstawowych takich jak szacunek, tolerancja, poszanowanie różnorodności, wrażliwość i brak obojętności na zło" – napisał w uzasadnieniu wniosku zgłaszający nauczyciela dyrektor szkoły.

Na początku października Martynowicz był jednym z nauczycieli, którzy rozmawiali z nami o zmianach w pracy nauczyciela, które proponuje minister Czarnek. Mówił nam wówczas gorzko: - Nauczyciele będą odchodzić ze szkół. I odejdą nie tylko najstarsi. Odejdą też młodzi: angliści, matematycy, poloniści. Dobry nauczyciel znajdzie sobie pracę naprawdę wszędzie. I jestem przekonany, że odejdą niestety przede wszystkim najlepsi.

W tegorocznym konkursie na Nauczyciela Roku jury zdecydowało się przyznać również dwa wyróżnienia. Otrzymały je: Joanna Świercz, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu oraz Joanna Waszkowska, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o mediach w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu.

Nauczycielka Jutr@

Towarzyszący Nauczycielowi Roku konkurs Nauczyciel Jutr@ odbywa się w tym roku po raz pierwszy. Kim jest osoba, która zasługuje na ten tytył? – Nauczyciel Jutr@ to nauczyciel zorientowany na przyszłość - tłumaczy prof. Kwiatkowski. I dodaje: - Pandemia oraz rozwój nowych technologii spowodowały, że współczesny nauczyciel powinien patrzeć w przyszłość odnośnie do tego, co tradycyjne, czyli treści, metod i form kształcenia.

W tym roku tytuł zdobyła Joanna Mikusek-Przystajko, nauczycielka etyki i pedagożka szkolna w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju. W swoim zgłoszeniu konkursowym pisała m.in. o tym, jak wykorzystać roboty na lekcji etyki.

Na zajęciach wspólnie z uczniami programuje roboty Photony, na przykład tak, aby poruszały się od wybranej wartości do drugiej. Choć przejście na "drugą stronę cyfrowej mocy", jak mówi Pani Joanna, nastąpiło za sprawą edukacji zdalnej, by "nie stracić" uczniów, to zmiana zaczęła się chwile wcześniej. Gdy będąc jak sama twierdzi - humanistką z krwi i kości - postanawiała podążać za uczniami i na ich prośbę zgłosiła klasę do programu "SuperKoderzy – ścieżka Odkrywcy Fizyki". To doświadczenie stało się dla niej przyczynkiem do rozwoju kompetencji cyfrowych i zainteresowania nową technologią. A zdalna edukacja tylko umocniła te postanowienia.

