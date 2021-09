Brakuje nauczycieli. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich do Przemysława Czarnka: trzeba się tym pilnie zająć

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek napisał list do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w sprawie brakujących nauczycieli w szkołach. - Zdarza się, że mijają miesiące, podczas których dyrektor szkoły szuka nowego nauczyciela, co oznacza utratę ciągłości nauki - wskazuje RPO. Zapytał ministra edukacji, "jak zamierza odwrócić negatywne tendencje w zatrudnieniu nauczycieli".

Pismo rzecznika praw obywatelskich do ministra edukacji i nauki w sprawie brakujących nauczycieli w szkołach datowane jest na 14 września. Jak napisał RPO, "potwierdzają się obawy, że w roku szkolnym 2021/2022 utrzymają się trudności z zapewnieniem kadry pedagogicznej, złożonej z nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach". Zaznaczył, że jest to szczególnie ważne wobec powrotu uczniów i uczennic do szkół po ponad roku zdalnego nauczania spowodowanego epidemią COVID-19, co wiąże się z koniecznością dodatkowego ich wsparcia.