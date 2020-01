Netanjahu nazwał Izrael "potęgą nuklearną". Szybko się poprawił





Premier Izraela Benjamin Netanjahu przejęzyczył się w niedzielę i mówiąc o podpisanej umowie na budowę gazociągu, nazwał swój kraj "potęgą nuklearną" zamiast "potęgą energetyczną". Szybko się poprawił, ale kamery zarejestrowały jego pełen zakłopotania uśmiech.

Netanjahu pierwszym urzędującym premierem Izraela z zarzutem korupcji Prokurator... czytaj dalej » Powszechnie uważa się, że Izrael posiada arsenał atomowy. Władze jednak nigdy nie potwierdziły ani nie zaprzeczyły tej informacji.

Izrael "potęgą nuklearną"

Premier Netanjahu w niedzielę na cotygodniowym posiedzeniu swojego gabinetu odczytywał po hebrajsku notatki dotyczące podpisanego w czwartek przez Grecję, Cypr i Izrael "historycznego porozumienia" o budowie rurociągu podmorskiego do transportu gazu z szybko rozwijających się złóż we wschodniej części Morza Śródziemnego do Unii Europejskiej.

- Ten projekt jest znaczący, bo przekształcamy Izrael w potęgę nuklearną - powiedział Netanjahu i szybko się poprawił: - Potęgę energetyczną.

Po językowej wpadce Netanjahu przestał mówić na kilka sekund i uśmiechnął się. Następnie kontynuował wypowiedź.

Źródło: EPA/RONEN ZVULUN Benjamin Netanjahu na posiedzeniu gabinetu