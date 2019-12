"PiS ogłasza stan wojenny w sądach"

Foto: TVN24 BiS Video: tvn24

Witek o liście wiceszefowej Komisji Europejskiej

21.12 | - Komisja Europejska doskonale wie, że nie ma kompetencji do tego, by narzucać polskiemu parlamentowi sposób procedowania - mówiła w sobotę marszałek Senatu Elżbieta Witek. Powiedziała, że nie mogła odpowiedzieć na list wiceszefowej KE Viery Jourovej, bo otrzymała go pół godziny przed rozpoczęciem obrad Sejmu. W liście wiceszefowa KE apelowała o wstrzymanie prac nad projektem posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym dyscyplinowania sędziów "do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji".

