Mieszkańcy usłyszeli głośny huk, szyby wypadły z okien. Irańska rakieta "zabłądziła"

Video: tvn24

Iran mógł wykonać "znacznie potężniejsze uderzenie"

08.01| - To jest odpowiedź, która ma ratować twarz - mówił w TVN24 specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, doktor Łukasz Fryderek. Odniósł się w ten sposób do irańskich ataków na irackie bazy wojskowe z amerykańskimi żołnierzami. Jak ocenił, gdyby Irańczycy chcieli realnie zagrozić obecności amerykańskiej w Iraku, mogli wykonać "znacznie potężniejsze uderzenie". - Kwestią do dyskusji pozostaje to, czy ta niecelność była intencjonalna czy wynikała z niedoskonałości technicznej pocisków - dodał.

