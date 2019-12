"Drogi Prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, aby rozpocząć II wojnę światową"

"Władze rosyjskie postanowiły taranem wrzucić do przestrzeni medialnej własną wizję historii" Wojenki toczone... czytaj dalej » Prezydent Rosji Władimir Putin, odnosząc się do wrześniowej rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej wybuchu II wojny światowej, mówił w grudniu między innymi, że "stawianie na jednej płaszczyźnie ZSRR i Niemiec hitlerowskich jest szczytem cynizmu".

Nawiązując do paktu Ribbentrop-Mołotow, Putin powiedział, że Polska "sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji [w 1938 roku - przyp. red.]". Dodał, że wojska sowieckie "wkroczyły do Polski [17 września 1939 roku - red.] po tym, kiedy polski rząd utracił kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi". Zdaniem Putina przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku.

O CZYM MÓWIŁ PUTIN - CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Georgette Mosbacher, zwracając się do Putina, napisała w poniedziałek, że "to Hitler i Stalin zmówili się, aby rozpocząć II wojnę światową".

"To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu" - podkreśliła. Swój wpis opublikowała zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.