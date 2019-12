Amerykańscy żołnierze zaśpiewali świąteczny hit po polsku

Video: tvn24

Świąteczne życzenia od ambasady USA

20.12 | Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie zdecydowała się nagrać świąteczne życzenia w rytm znanej piosenki "All I want for Christmas". Pracownicy placówki, łącznie z ambasadorem Stephenem D. Mullem, życzyli Polakom wesołych świąt.

