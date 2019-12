Nie żyje współautorka hitów "September", "Boogie Wonderland", "I'll Be There For You"





Foto: Peter Foley/PAP/EPA | Video: Reuters Archive Allee Willis miała 72 lata (nagrania archiwalne)

Zmarła amerykańska autorka piosenek Allee Willis. Była współtwórczynią przeboju "I'll Be There For You", znanej z serialowego klasyka "Przyjaciele".

Allee Willis, wybitna autorka piosenek, zmarła nagle we wtorek wieczorem. Miała 72 lata.

Prudence Fenton, partnerka życiowa Willis od 27 lat, opublikowała zdjęcie swojej ukochanej, podpisując: "Spoczywaj w Boogie Wonderland".

W ten sposób nawiązała do hitu zespołu Earth, Wind & Fire, którego Willis była współautorką. Razem z tą grupą stworzyła także m.in. "September".



Wyświetl ten post na Instagramie. Rest In Boogie Wonderland Nov 10,1947-December 24, 2019 Post udostępniony przez Prudence Fenton (@prufencef) Gru 24, 2019 o 9:38 PST





Pisała hity, nie potrafiła czytać nut

"Przyjaciele" znów razem. Już w lutym Gwiazdy jednego z... czytaj dalej » Komponowaniem i pisaniem tekstów zajęła się w 1972 roku. Współpracowała z Jennifer Holliday, Gladys Knight, Patti LaBelle, Cyndi Lauper, Pointer Sisters oraz Pet Shop Boys. Jak przyznała w rozmowie z "New York Timesem", nigdy nie nauczyła się czytania nut ani grania na żadnym instrumencie.

Największą rozpoznawalnością w jej dorobku cieszy się niezmiennie piosenka zespołu The Rembrandts "I’ll Be There For You", która początkowo była tylko tematem z czołówki serialu "Przyjaciele". Był to zaledwie minutowy utwór, napisany na potrzeby serialu, ale cieszył się takim zainteresowaniem, że ostatecznie został rozbudowany do właściwego dla piosenki formatu.

Przez wielu krytyków i historyków muzyki "I’ll Be There For You" uważany jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych serialowych piosenek w historii telewizji. Dzięki tej piosence Willis zdobyła nominację do nagrody Emmy.

Dwie nagrody Grammy

W swoim dorobku słynna autorka piosenek ma dwie nagrody Grammy, które otrzymała za muzykę do ścieżki dźwiękowej do filmu "Gliniarz z Beverly Hills" (1986 roku) oraz za album z muzyką do musicalu "Kolor purpury" (2016 rok). Za ten musical, który swoją światową premierę miał na Broadwayu w 2005 roku, otrzymała również nominację do nagrody Tony.

Jak informują amerykańskie media, piosenki, których współautorką bądź autorką była Willis, sprzedały się w ponad 60-milionowym nakładzie.

Poza pisaniem hitów, była artystką wizualną, reżyserką, komiczką oraz kolekcjonerką kiczu. To właśnie kolekcja zgromadzona w jej domu w Los Angeles nazwana "Willis Wonderland" była dla niej największym powodem do dumy. Swoje zbiory upubliczniła na stronie Allee Willis Museum of Kitsch.