Jak powstała najpotężniejsza piosenka bożonarodzeniowa w historii. "All I Want for Christmas Is You" ma już 25 lat

Stworzył "All I Want for Christmas Is You", opowiedział o...

26.12 | - Nieważne, dokąd pojedziesz. To piosenka numer jeden, najpotężniejsza piosenka bożonarodzeniowa - twierdzi kompozytor Walter Afanasieff. To on razem z piosenkarką Mariah Carey stoi za sukcesem "All I Want for Christmas Is You", który w świątecznym sezonie grany jest na całym świecie. W tym roku utwór został ogłoszony numerem jeden na liście Stu Bożonarodzeniowych Hitów Wszech Czasów magazynu "Billboard". 25 lat po swojej premierze.

