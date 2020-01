"To będzie rok ciężkiej pracy i prób, zwycięstw i zmartwień"

Video: Cezary Grochot / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Pieniądze kontra niepodległość. Białoruś stoi przed trudną...

To może być najtrudniejszy egzamin dla naszego wschodniego sąsiada. Białoruś stoi przed trudną decyzją. Władimir Putin chce dalszej integracji obu krajów, co w praktyce mogłoby oznaczać wchłonięcie Białorusi przez Rosję i stworzenie nowego państwa. To szansa dla obu prezydentów. Putin ponownie mógłby startować w wyborach prezydenckich, a Łukaszenka mógłby dostać miliardy dolarów. Dla Białorusi oznaczałoby to jednak utratę niepodległości, a tego nie chce ani opozycja, ani większość mieszkańców tego kraju. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»