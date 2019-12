Chcieli pokoju i zawieszenia broni. Aktywiści porwani przez talibów





Co najmniej 26 pokojowych działaczy zostało porwanych przez talibów w zachodnim Afganistanie - podał The New York Times, powołując się na rzecznika lokalnej policji. Aktywiści, jeżdżąc przez afgańskie prowincje, nawoływali do pokoju i zawieszenia broni.

Do wydarzeń doszło w dystrykcie Bala Buluk, należącym do prowincji Farah na zachodzie Afganistanu. Talibowie zmusili tam do zatrzymania konwój sześciu pojazdów, które potem przejęli i którymi odjechali do nieznanej lokalizacji - przekazał Mohibullah Mohib, rzecznik tamtejszej policji.

Dodał, że porwanych zostało 26 osób.

Samochodami poruszali się aktywiści należący do grupy Ludowy Ruch na rzecz Pokoju, którzy jeździli od miasta do miasta, nawołując do pokoju i zawieszenia broni pomiędzy talibami a afgańskimi siłami rządowymi.

Od ubiegłego roku podróżowali przez różne części Afganistanu, często przez obszary kontrolowane przez talibów. Ci jak do tej pory nie przyznali się do porwania.

Dokładna liczba uprowadzonych osób nie jest znana. Bismillah Watandost, jeden z członków grupy, przekazał, że porwanych zostało 27 osób. Dodał, że tego dnia doszło do awarii linii telefonicznej, co utrudniło w regionie komunikację i zdobycie informacji.

Rzecznik policji podkreślił z klolei, że trwa policyjna akcja mająca na celu zlokalizowanie i uwolnienie działaczy.

Talibowie zatrzymali konwój w prowincji Farah na zachodzie Afganistanu

Wojna bez końca

Talibscy rebelianci walczący ze wspieranym przez Zachód rządem centralnym w Kabulu, kontrolują obecnie niemal połowę obszaru Afganistanu. Właściwie codziennie przeprowadzają ataki na siły afgańskie i amerykańskie.

Wojna w Afganistanie

Ich reżim upadł w 2001 roku w wyniku interwencji sił pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych.

Do ataków dochodzi mimo prowadzonych rozmów pokojowych z przedstawicielami amerykańskich władz, których celem jest wynegocjowanie zakończenia 18-letniej wojny w Afganistanie - najdłuższego konfliktu, w którym brali udział Amerykanie.

Źródło: PAP Cywilne ofiary konfliktu w Afganistanie