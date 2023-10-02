Зустріч Зеленського з компаніями-виробниками зброї без представників Польщі. Посол: запрошення було

"Нам потрібно пояснити один одному кілька речей, і ми це робимо дуже ефективно, тому з нашого боку є цілковите розуміння, і ми розраховуємо на таке розуміння з боку Польщі", - сказав у "Інтерв'ю Пясецького" український посол Василь Зварич, який розповів про відносини на осі Варшавп-Київ.

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Гостем Конрада Пясецького в понеділок був посол України в Польщі Василь Зварич, який на запитання про польсько-українські відносини сказав, що "нічого не тріснуло".

- Є нормальна робота, ми працюємо, ми розвиваємо наші відносини, - сказав він.

- Коли в Україні йде війна і щодня гинуть люди, щодня маємо втрати серед мирних жителів і військових, а з іншого боку, тут у Польщі йде виборча кампанія, емоції, природно, підвищені, але це не означає, що у нас є якась масштабна криза в наших відносинах. Нам потрібно пояснити один одному кілька речей, і ми це робимо дуже ефективно, тому з нашого боку є цілковите розуміння, і ми розраховуємо на таке розуміння з боку Польщі, - пояснив дипломат.

Якщо не криза, то що тоді? - Просто ситуація, в якій ми перебуваємо, викликає певний рівень емоцій. Ми хочемо, щоб зберігалася солідарність усього вільного світу навколо України, на підтримку України, тому що для нас питання солідарності та єдності вільного світу є екзистенційним питанням, - переконував Зварич.

Посол звернув увагу на те, що "ми бачимо, що (Володимир) Путін постійно намагається нас знищити".

- Він не відмовився від цих планів, тому ми повинні якомога міцніше єднатися, щоб, перш за все, протистояти тому, що робить Путін, а Путін загрожує всім нам, включно з Польщею, - зазначив він.

Посол України: від солідарності всього вільного світу залежить наше майбутнє

На запитання про нещодавні заяви Володимира Зеленського та Матеуша Моравецького щодо взаємин, Зварич зазначив, що "це показує, наскільки ми дбаємо про збереження єдності". Він додав, що президент України, виступаючи на Генасамблеї ООН, звернувся із "закликом зберігати єдність".

- Тут не було жодних звинувачень на адресу Польщі, про Польщу взагалі не йшлося, - сказав він.

На запитання, кого, в такому разі, мав на увазі Зеленський, посол відповів, що "усе ж є ознаки того, що, можливо, солідарність і єдність вільного світу може бути порушена".

- А цим користується Путін. Тому ми дійсно повинні бути дуже сміливими, щоб зберегти цю єдність, тому що я вірю, що наше майбутнє залежить від єдності, від солідарності всього вільного світу, - визнав він.

Yкраїнський посол Василь Зварич TVN24

"Ми очікували участі польської сторони"

Під час розмови Зварича запитали про зустріч Володимира Зеленського з представниками компаній-виробників зброї кількох країн і чому на ній не було представників Польщі.

Він відповів, що "це вже радше питання до польської сторони, тому що Польща була однією з перших, кого запросили на цей захід".

- Ми запросили всіх із дружніх нам країн, у тому числі й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони, - додав він.

- Це суверенне рішення кожної країни. Ми надмилаємо запрошення, а держава вже вирішує, приймати це запрошення чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там не було, - підкреслив він.

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z firmami zbrojeniowymi bez przedstawicieli Polski. Ambasador Zwarycz: było zaproszenie TVN24

Wasyl Zwarycz w programie "Rozmowa Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24