Зустріч Зеленського і Байдена в США. "Це демонстрація Путіну, що Україна здатна на більше"

23 grudnia 2022, 22:10
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Rajchel: to jest pokazanie Putinowi, że Ukraina może więcej
Rajchel: to jest pokazanie Putinowi, że Ukraina może więcejTVN24
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TVN24Rajchel: to jest pokazanie Putinowi, że Ukraina może więcej

Візит Володимира Зеленського до США та його зустріч із Джо Байденом прокоментували гості програми "Саме так". - Це було підтвердженням отого українсько-американського союзу, - відзначив полковник запасу Пьотр Лукасєвич, колишній посол Польщі в Афганістані. Генерал запасу льотчик Ян Райхель, експерт фонду Stratpoints, зазначив, що український лідер "на передовій і наступного дня зустрічається з президентом США". - Це демонстрація Путіну, що Україна здатна на більше", - додав він. 

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Про візит президента України Володимира Зеленського та його зустріч із президентом США Джо Байденом у "Саме так" на TVN24 обговорили експерт фундації Stratpoints генерал запасу льотчик Ян Райхель та колишній посол Польщі в Афганістані полковник запасу Пьотр Лукасєвич.

Лукасєвич оцінив цей візит як символ, "який мав показати росіянам, (Володимиру) Путіну, перш за все, що він не має того впливу, який би хотів, на українську політику, навіть розв’язавши війну".

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- Що український президент може їздити й зустрічатися де захоче, коли захоче і з ким захоче. Це теж був важливий символ, - додав він. Підкреслив, що "це було підтвердженням отого українсько-американського, українсько-західного союзу".

- Хочу звернути увагу на тональність виступу президента під час його виступу в Конгресі, - продовжив гість TVN24. Дипломат нагадав, що спочатку Зеленський "сказав "американці", а потім кілька разів підкреслив, що звертається до американців".

За словами екс-посла, український президент виступав "як партнер американців". 

- Він навіть сказав, що приїжджає не за милостинею, а для того, щоб Україна мала засоби боронити спільні цінності, - зазначив він.

Володимир Зеленський у Конгресі США PAP/EPA/ERIC LEE

Райхелт: це демонстрація Путіну, що Україна здатна зробити більше

За словами Райхеля, "цей візит також слід розглядати в контексті всього конфлікту". Він нагадав, що на самому початку повномасштабної війни була "пропозиція від президента Байдена відправити літак і організувати виїзд президента, його сім'ї та соратників у безпечне місце".

- Пізніше всі ці онлайн-зустрічі у найважливіших світових інституціях, візити глав держав і керівників різного роду організацій на місце, в Україну, що також є певним викликом, певною грою в покер, - продовжив він.

Експерт говорив також про те, як виглядала "послідовність останніх двох днів". 

- Візит Путіна до Білорусі - практично не висвітлюється в ЗМІ, ми не знаємо, чого він досяг, принаймні про це не повідомлялося. (Міністр оборони РФ Сергій) Шойгу з вертольота милується окопами, які за 70 кілометрів від лінії фронту, а що робить Зеленський? Він на передовій і наступного дня зустрічається з президентом США. Це демонстрація Путіну, що Україна здатна на більше, - зазначи військові.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ERIC LEE

Tagi:
Wołodymyr Zełenski
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
USA
Joe Biden
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Autor:
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/ prpb
Źródło:
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Piątek jest 303. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował, że koleje przewożą więcej rosyjskich żołnierzy, sprzętu wojskowego i amunicji na tereny działań wojennych w Ukrainie. W sprawozdaniu dotyczącym sytuacji na froncie sztab przekazał również, że rosyjskie wojsko nadal koncentruje swoje wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach łymańskim, bachmuckim i awdijiwskim. W rejonie Kupiańska Rosjanie próbują poprawić pozycje taktyczne. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy.

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Wojciech
Skrzypek
Autor:
Wojciech
Skrzypek
Źródło:
tvn24.pl
Premium

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Autor:
tm/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

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Autor:
kgo//mm
Źródło:
FOX News, "The Independent", Spokane Police

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Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Powstańcy spotkali się na Wigilii w Muzeum Powstania Warszawskiego. W nagraniu udostępnionym później w mediach społecznościowych życzą z okazji zbliżających się świąt zakończenia wojny w Ukrainie.

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23 grudnia 2022, 16:18
Autor:
katke
Źródło:
tvnwarszawa.pl

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Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

Wierzę, że przyszły rok przyniesie pokój, zwycięski pokój dla Ukrainy, zwycięski pokój dla wolności i demokracji - mówi w nagraniu bożonarodzeniowym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider PO Donald Tusk w swoim nagraniu dodaje, że te święta "nie będą łatwe", ale dodaje, aby pamiętać, że "światło zawsze wygrywa z mrokiem". Świąteczne życzenia złożyli też premier Mateusz Morawiecki i szef MSZ Zbigniew Rau.

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mjz
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Autor:
wac//am
Źródło:
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Mogło być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Zamiast białych magicznych świąt, pojawiło się chwilowe przedwiośnie. Na szczęście bajkową atmosferę można podkręcić filmami. Jakimi? Oto dziesięć podpowiedzi od reportera tvn24.pl Tomasza-Marcina Wrony.

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Aktualizacja: 23 grudnia 2022, 21:27
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Autor:
kw,ps/dd
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl, AccuWeather, CNN, Reuters

Kolejny transport paliwa jądrowego z Rosji został dostarczony na Węgry nową trasą, która przebiega przez Bułgarię i Rumunię - przekazał minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto. Paliwo dotarło do elektrowni w miejscowości Paks.

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Nowa trasa dostaw paliwa jądrowego z Rosji. "Transport kolejowy przez Ukrainę i lotniczy stały się niemożliwe"

23 grudnia 2022, 20:16
Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

Tajemniczy obiekt został zaobserwowany nad Filipinami u wybrzeży spornego Morza Południowochińskiego - w piątek poinformowała hongkońska "South China Morning Post". Obiekt przypominał stratosferyczny sterowiec, nad którym pracują m.in. chińskie siły zbrojne. Tego typu nowoczesne sterowce mogą stanowić m.in. uzupełnienie zwiadu lotniczego dokonywanego przez samoloty i z kosmosu.

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23 grudnia 2022, 16:54
Autor:
pb//mm
Źródło:
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