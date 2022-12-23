Зустріч Зеленського і Байдена в США. "Це демонстрація Путіну, що Україна здатна на більше"

Візит Володимира Зеленського до США та його зустріч із Джо Байденом прокоментували гості програми "Саме так". - Це було підтвердженням отого українсько-американського союзу, - відзначив полковник запасу Пьотр Лукасєвич, колишній посол Польщі в Афганістані. Генерал запасу льотчик Ян Райхель, експерт фонду Stratpoints, зазначив, що український лідер "на передовій і наступного дня зустрічається з президентом США". - Це демонстрація Путіну, що Україна здатна на більше", - додав він.

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Про візит президента України Володимира Зеленського та його зустріч із президентом США Джо Байденом у "Саме так" на TVN24 обговорили експерт фундації Stratpoints генерал запасу льотчик Ян Райхель та колишній посол Польщі в Афганістані полковник запасу Пьотр Лукасєвич.

Лукасєвич оцінив цей візит як символ, "який мав показати росіянам, (Володимиру) Путіну, перш за все, що він не має того впливу, який би хотів, на українську політику, навіть розв’язавши війну".

- Що український президент може їздити й зустрічатися де захоче, коли захоче і з ким захоче. Це теж був важливий символ, - додав він. Підкреслив, що "це було підтвердженням отого українсько-американського, українсько-західного союзу".

- Хочу звернути увагу на тональність виступу президента під час його виступу в Конгресі, - продовжив гість TVN24. Дипломат нагадав, що спочатку Зеленський "сказав "американці", а потім кілька разів підкреслив, що звертається до американців".

За словами екс-посла, український президент виступав "як партнер американців".

- Він навіть сказав, що приїжджає не за милостинею, а для того, щоб Україна мала засоби боронити спільні цінності, - зазначив він.

Володимир Зеленський у Конгресі США PAP/EPA/ERIC LEE

Райхелт: це демонстрація Путіну, що Україна здатна зробити більше

За словами Райхеля, "цей візит також слід розглядати в контексті всього конфлікту". Він нагадав, що на самому початку повномасштабної війни була "пропозиція від президента Байдена відправити літак і організувати виїзд президента, його сім'ї та соратників у безпечне місце".

- Пізніше всі ці онлайн-зустрічі у найважливіших світових інституціях, візити глав держав і керівників різного роду організацій на місце, в Україну, що також є певним викликом, певною грою в покер, - продовжив він.

Експерт говорив також про те, як виглядала "послідовність останніх двох днів".

- Візит Путіна до Білорусі - практично не висвітлюється в ЗМІ, ми не знаємо, чого він досяг, принаймні про це не повідомлялося. (Міністр оборони РФ Сергій) Шойгу з вертольота милується окопами, які за 70 кілометрів від лінії фронту, а що робить Зеленський? Він на передовій і наступного дня зустрічається з президентом США. Це демонстрація Путіну, що Україна здатна на більше, - зазначи військові.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24