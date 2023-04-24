Зустріч "танкової коаліції" в Рамштайні. Блащак: у Ґлівіце має бути створений сервісний центр для "Леопардів"

У німецькому Рамштайні в п'ятницю пройшло засідання "танкової коаліції". Того дня міністри оборони Польщі, України та Німеччини підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard 2. - Це можливість для польської оборонної промисловості, - заявив глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Сервісний хаб має бути побудований у Ґлівіце. Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи підписання угоди, подякував міністрам оборони Польщі та Німеччини за "непохитну підтримку".

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На базі НАТО в німецькому Рамштайні у п'ятницю відбулася чергова зустріч на рівні міністрів оборони близько 40 країн, які допомагають Україні у відсічі російській агресії.

Глави міністерств оборони Польщі та України Маріуш Блащак і Олексій Резніков і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали протокол про наміри щодо створення центру обслуговування танків Leopard 2, про що повідомили в. Міністерстві оборони Польщі. Сторони угоди домовилися про співфінансування витрат на функціонування центру, що становитиме приблизно 150-200 мільйонів євро на рік.

Блащак: завдяки координації підтримки Україна захистилася від російської навали

- Завершилося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна. Майже рік, як міністри оборони країн НАТО, а також країн, які подібно сприймають ситуацію в Україні, зустрічаються. Це був гарний час. Немає сумніву, що завдяки цим зустрічам, завдяки координації підтримки України, вона захистилася від російської навали, - сказав Маріуш Блащак на прес-конференції після зустрічі.

Водночас очільник Міноборони зазначив, що "ситуація на війні й далі та сама".

- Перелому не сталося. Чекаємо на український контрнаступ, підтримуємо Україну. Ми оптимісти. Ми віримо, що Україна, звісно, ​​бореться за свою незалежність, але вона також бореться за незалежність Європи та вільного світу, - заявив Блащак.

Також міністр висловився щодо угоди про створення в Польщі сервісного центру Leopard 2.

- Це протокол про наміри щодо створення та функціонування хабу, де буде ремонтуватися техніка, яка була передана в Україну, йдеться про танки Leopard 2. Аргументом, який я наводив у переговорах, була готовність організувати такий хаб у Польщі, - сказав Блащак. Він повідомив, що центр буде побудовано в "Bumar" у Глівіце.

У німецькому Рамштайні в п'ятницю пройшло засідання "танкової коаліції". Того дня міністри оборони Польщі, України та Німеччини підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard 2 PAP/EPA/Thomas Lohnes / POOL

Він додав, що підприємство Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" у Глівіце має "20-річний досвід обслуговування та ремонту танків Leopard". А отже маємо підготовлену команду.Звісно, ​​запчастини - це виклик для всіх нас, але й тут ми координуємо роботу, щоб подолати його, - запевнив він. Міністр підкреслив, що це також можливість для польської оборонної промисловості.

Відповідаючи на питання про джерело фінансування сервісного центру, міністр сказав, що "є пропозиція створити фонд, з якого будуть залучатися кошти на обслуговування і ремонт "Леопардів".

- Звісно, ​​ми також маємо можливість використати кошти вже існуючих фондів, передусім із фонду Європейського Союзу, а також кошти НАТО, тому тут спектр широкий, - додав очільник Міноборони.

Український міністр "вдячний за непохитну підтримку"

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи у п'ятницю підписання зазначеного протоколу про наміри, подякував міністрам оборони Польщі та Німеччини за "непохитну підтримку".

"Відбулося засідання "танкової коаліції". Я вдячний своїм колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України", - написав Резніков у Twitter. Він висловив переконання, що створення сервісного центру в Польщі "сприятиме зміцненню співпраці та розширенню можливостей українських захисників".

"Створений спільними зусиллями "броньований кулак" зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. (...) Сучасні західні технології допоможуть перемогти Москву. Чим швидше це станеться, тим швидше запанує мир, - заявив український міністр.

Танки Leopard 2 для України

Leopard 2 - основні бойові танки виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann, які перебувають на озброєнні армій багатьох країн Європи, в тому числі кілька сотень одиниць у Польщі та Німеччини. Київ отримає їх у двох варіантах - 2А4 і 2А6, по батальйону кожного з обох типів. Польща вже передала Збройним силам України 14 машин у версії 2А4.

У червні минулого року німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з Krauss-Maffei Wegmann (KMW) створили аналогічний сервісний центр у литовському Янові. Там ремонтують транспортні засоби збройних сил Литви та військ НАТО, дислокованих у країнах Балтії.

Leopard 2 nato.int

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP