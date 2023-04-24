Зустріч "танкової коаліції" в Рамштайні. Блащак: у Ґлівіце має бути створений сервісний центр для "Леопардів"

24 kwietnia 2023, 19:51
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24, PAP
Błaszczak o porozumieniu ws. ustanowienia w Polsce centrum serwisowego Leopardów 2
Błaszczak o porozumieniu ws. ustanowienia w Polsce centrum serwisowego Leopardów 2TVN24
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TVN24Błaszczak o porozumieniu ws. ustanowienia w Polsce centrum serwisowego Leopardów 2

У німецькому Рамштайні в п'ятницю пройшло засідання "танкової коаліції".  Того дня міністри оборони Польщі, України та Німеччини підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard 2. - Це можливість для польської оборонної промисловості, - заявив глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак.  Сервісний хаб має бути побудований у Ґлівіце.  Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи підписання угоди, подякував міністрам оборони Польщі та Німеччини за "непохитну підтримку".

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На базі НАТО в німецькому Рамштайні у п'ятницю відбулася чергова зустріч на рівні міністрів оборони близько 40 країн, які допомагають Україні у відсічі російській агресії.

Глави міністерств оборони Польщі та України Маріуш Блащак і Олексій Резніков і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали протокол про наміри щодо створення центру обслуговування танків Leopard 2, про що повідомили в. Міністерстві оборони Польщі.  Сторони угоди домовилися про співфінансування витрат на функціонування центру, що становитиме приблизно 150-200 мільйонів євро на рік.

Блащак: завдяки координації підтримки Україна захистилася від російської навали

- Завершилося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.  Майже рік, як міністри оборони країн НАТО, а також країн, які подібно сприймають ситуацію в Україні, зустрічаються.  Це був гарний час.  Немає сумніву, що завдяки цим зустрічам, завдяки координації підтримки України, вона захистилася від російської навали, - сказав Маріуш Блащак на прес-конференції після зустрічі.

Водночас очільник Міноборони зазначив, що "ситуація на війні й далі та сама".  

- Перелому не сталося.  Чекаємо на український контрнаступ, підтримуємо Україну.  Ми оптимісти.  Ми віримо, що Україна, звісно, ​​бореться за свою незалежність, але вона також бореться за незалежність Європи та вільного світу, - заявив Блащак.

Також міністр висловився щодо угоди про створення в Польщі сервісного центру Leopard 2. 

- Це протокол про наміри щодо створення та функціонування хабу, де буде ремонтуватися техніка, яка була передана в Україну, йдеться про танки Leopard 2. Аргументом, який я наводив у переговорах, була готовність організувати такий хаб у Польщі, - сказав Блащак.  Він повідомив, що центр буде побудовано в "Bumar" у Глівіце.

У німецькому Рамштайні в п'ятницю пройшло засідання "танкової коаліції". Того дня міністри оборони Польщі, України та Німеччини підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard 2PAP/EPA/Thomas Lohnes / POOL

Він додав, що підприємство Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" у Глівіце має "20-річний досвід обслуговування та ремонту танків Leopard".  А отже маємо підготовлену команду.Звісно, ​​запчастини - це виклик для всіх нас, але й тут ми координуємо роботу, щоб подолати його, - запевнив він.  Міністр підкреслив, що це також можливість для польської оборонної промисловості.

Відповідаючи на питання про джерело фінансування сервісного центру, міністр сказав, що "є пропозиція створити фонд, з якого будуть залучатися кошти на обслуговування і ремонт "Леопардів".  

- Звісно, ​​ми також маємо можливість використати кошти вже існуючих фондів, передусім із фонду Європейського Союзу, а також кошти НАТО, тому тут спектр широкий, - додав очільник Міноборони.

Український міністр "вдячний за непохитну підтримку"

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи у п'ятницю підписання зазначеного протоколу про наміри, подякував міністрам оборони Польщі та Німеччини за "непохитну підтримку".

"Відбулося засідання "танкової коаліції". Я вдячний своїм колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України", - написав Резніков у Twitter.  Він висловив переконання, що створення сервісного центру в Польщі "сприятиме зміцненню співпраці та розширенню можливостей українських захисників".

"Створений спільними зусиллями "броньований кулак" зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. (...) Сучасні західні технології допоможуть перемогти Москву. Чим швидше це станеться, тим швидше запанує мир, - заявив український міністр.

Танки Leopard 2 для України

Leopard 2 - основні бойові танки виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann, які перебувають на озброєнні армій багатьох країн Європи, в тому числі кілька сотень одиниць у Польщі та Німеччини.  Київ отримає їх у двох варіантах - 2А4 і 2А6, по батальйону кожного з обох типів.  Польща вже передала Збройним силам України 14 машин у версії 2А4.

У червні минулого року німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з Krauss-Maffei Wegmann (KMW) створили аналогічний сервісний центр у литовському Янові.  Там ремонтують транспортні засоби збройних сил Литви та військ НАТО, дислокованих у країнах Балтії.

Leopard 2nato.int

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Thomas Lohnes / POOL

Ukraina
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Źródło:
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Autor:
mag/tam
Źródło:
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wac//az
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jdw//am
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Aktualizacja: 24 kwietnia 2023, 18:33
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Autor:
red.
Źródło:
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Polacy boją się o wolność mediów, największym zagrożeniem rząd. Sondaż w krajach Grupy Wyszehradzkiej

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24 kwietnia 2023, 8:21
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jr/ToL
Źródło:
PAP

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Robert Pattinson jako Drakula w filmie Chloé Zhao? Trwają negocjacje

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24 kwietnia 2023, 18:29
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kob//dap
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Deadline.com,  World of Reel, tvn24.pl

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Konkret24

Członkowie Towarzystwa Dziennikarskiego wystosowali list do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego po tym, jak rozpoczął trzecie w ostatnim czasie postępowanie przeciwko stacji TVN24. "Pana postępowanie nie ma nic wspólnego z misją Krajowej Rady, jest jawnym zamachem na wolne słowo i próbą cenzury. Przypominamy, że nie wszystko, co pojawia się w mediach, musi się Panu podobać" - czytamy w liście.

Towarzystwo Dziennikarskie do szefa KRRiT: postępowanie wobec TVN24 to zamach na wolne słowo i próba cenzury

Towarzystwo Dziennikarskie do szefa KRRiT: postępowanie wobec TVN24 to zamach na wolne słowo i próba cenzury

24 kwietnia 2023, 11:25
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Nienawiść, która kończy się ludobójstwem, niestety istnieje. Nie wiem, czy można mieć nadzieję, że kiedyś zniknie. Wątpię, szczerze mówiąc - powiedziała w specjalnym wydaniu "Kropki nad i" profesor Barbara Engelking, autorka koncepcji wystawy "Wokół nas morze ognia" w muzeum POLIN.

Barbara Engelking: Nienawiść, która kończy się ludobójstwem, niestety istnieje. Wątpię, że kiedyś zniknie

Barbara Engelking: Nienawiść, która kończy się ludobójstwem, niestety istnieje. Wątpię, że kiedyś zniknie

19 kwietnia 2023, 21:02
Autor:
pp/kg
Źródło:
TVN24

Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego plebiscytu Medal Wolności Słowa organizowanego przez Fundację Grand Press. Gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 30 sierpnia.

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

18 kwietnia 2023, 8:25
Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl