Зустріч колишніх керівників Бюро національної безпеки. "Це той момент, коли можна підтримати державу"

Завершилася зустріч голови Бюро національної безпеки Яцека Сєвєри з його попередниками. Чинний і колишні керівники БНБ мали обговорити, зокрема, енергетичну політику, ситуацію на кордоні з Калінінградською областю та підтримку України.

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Зустріч анонсував у четвер Яцек Сєвєра. Запрошення отримав Павел Солох, якого він змінив у жовтні; Станіслав Козєй - голова Бюро під час президентства Броніслава Коморовського; Роман Полько, який був в.о. голови Бюро національної безпеки, коли президентом був Лех Качинський; Тадеуш Балахович і Марек Сівець, які очолювали Бюро під час президентства Олександра Кваснєвського; і Генрик Горишевський, голова Бюро національної безпеки, коли президентом був Лех Валенса. Усі запрошені підтвердили свою присутність.

Як пояснив голова РНБО, метою було поговорити "поза поділоми, осторонь поточної політики" на актуальні теми. Він зазначив, що такі зустрічі мають відбуватися періодично.

- Воля президента, яку я виконую, - щоб ці зустрічі відбувалися постійно. Будемо їх робити також у моменти, коли буде необхідно серйозно обміркувати ключові питання державної безпеки,- сказав Сєвєра після зустрічі.

На запитання, чи зможуть учасники зустрічей давати поради президенту або діяти, Сєвєра нагадав, що, згідно з конституцією, БНБ є дорадчим органом при президенті.

- Цю функцію також виконуватимуть усі ініціативи та органи, створені в структурі БНБ, - наголосив він.

Зустріч голови Бюро національної безпеки Яцека Сєвєри з його попередниками. PAP/Leszek Szymański

"Напевно, буде гострий обмін думками"

- Перш за все, велика пошана нинішньому голові БНБ за організацію цієї, безумовно, непростої для нього зустрічі. Прийдуть люди з дуже різних середовищ, з політичним, військовим і викладацьким досвідом. Мабуть, буде гострий обмін думками, я чесно на це розраховую, тому що тільки коли є різні погляди на ті чи інші питання, вибудовується спільна позиція, інколи з'являються ідеї, - сказав генерал Роман Полько, який був в.о. очільника Бюро національної безпеки з 8 серпня 2007 року по 19 листопада 2007 року.

Зі свого боку, Марек Сівєц (керівник БНБ у 1997–2004 рр.) наголосив, що "повертатися до Бюро національної безпеки завжди приємно".

- Запрошення ввічливе, міністр вирішив, що хоче поговорити про свою місію зі своїми попередниками. Це той момент, коли можна підтримати державу, - сказав він.

Теми для обговорення

До тем, які вимагають такого типу обговорення, для якого, за словами Сєвєри, місцем має бути не лише Рада національної безпеки, голова Бюро національної безпеки включив "ситуацію на кордоні з Калінінградською областю, російські погрози ескалацією, можлива потреба в додатковій підтримці України та українських біженців взимку, енергетична політика, співпраця з ЄС та союзниками".

Повідомляючи в четвер в ефірі Radio Zet про запрошення на зустріч своїх попередників, Сєвєра сказав, що ці люди, "як з лівої, так і з правої частини політичної сцени"», які "мали можливість спостерігати за розвитком державної безпеки стільки років, сьогодні можуть зробити вагомий внесок".

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24