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Зустріч глав дипломатій Польщі, Великої Британії та України. Розвиватимуть тристоронню співпрацю

23 września 2022, 18:46

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Zbigniew Rau spotkał się z Dmytro Kułebą i Jamesem Cleverly
Bartosz Peterman/MSZZbigniew Rau spotkał się z Dmytro Kułebą i Jamesem Cleverly

Велика Британія, Польща та Україна розвиватимуть тристоронню співпрацю шляхом зміцнення обороноздатності, - повідомило агентство Reuters із посиланням на спільні заяви глав дипломатій. Міністри закордонних справ зустрілися в середу в Нью-Йорку.

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Міністр закордонних справ Збігнєв Рау зустрівся у четвер з міністрами закордонних справ України та Великої Британії Дмитром Кулебою та Джеймсом Клеверлі, повідомила польська дипломатія.

"Міністри обсудили питання тристоронньої співпраці в контексті безпеки, захисту прав людини та військової підтримки України", - повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау зустрівся у четвер з міністрами закордонних справ України та Великої Британії Дмитром Кулебою та Джеймсом КлеверліBartosz Peterman/MSZ

Заява Міністерства закордонних справ Великої Британії

Британське дипломатичне відомство повідомило в четвер, що міністри закордонних справ Польщі, України та Сполученого Королівства погодилися, що "вони продовжуватимуть непохитну підтримку України з боку Польщі та Сполученого Королівства перед обличчям російської агресії, доки Україна не переможе".

В наступних пунктах вказано, що ці країни розроблятимуть подальші плани довгострокової підтримки України для сприяння стримуванню та захисту від майбутніх нападів, а також розвиватимуть тристороннє співробітництво, серед іншого, шляхом посилення обороноздатності трьох країн і східного флангу НАТО.

"Міністри також засудили подальшу мобілізацію російських сил, яка може лише відсунути досягнення мети, якою є мир", - додано в повідомленні.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bartosz Peterman/MSZ

Tagi:
Ukraina
Dmytro Kułeba
Zbigniew Rau
Wielka Brytania
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
PAP

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Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.plt
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23 września 2022, 16:44

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Autor:
wac//az
Źródło:
tvn24.pl, fundacjakaczkowskiego.org

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Autor:
wac//az
Źródło:
The New York Times, BBC, Reader's Digest, The Moscow Times

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mb/dap
Źródło:
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"Johnny", wciągająca opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, od piątku w kinach

23 września 2022, 9:27

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona//am
Źródło:
tvn24.pl

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Nie tylko muchomory. Na te grzyby trzeba uważać - trujących gatunków przybywa

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Nie tylko muchomory. Na te grzyby trzeba uważać - trujących gatunków przybywa

23 września 2022, 12:19

Ciekawostki

Autor:
kgo//mm
Źródło:
encyklopedialesna.pl, lasy.gov.pl, tvn24.pl