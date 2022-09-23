Зустріч глав дипломатій Польщі, Великої Британії та України. Розвиватимуть тристоронню співпрацю

Велика Британія, Польща та Україна розвиватимуть тристоронню співпрацю шляхом зміцнення обороноздатності, - повідомило агентство Reuters із посиланням на спільні заяви глав дипломатій. Міністри закордонних справ зустрілися в середу в Нью-Йорку.

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Міністр закордонних справ Збігнєв Рау зустрівся у четвер з міністрами закордонних справ України та Великої Британії Дмитром Кулебою та Джеймсом Клеверлі, повідомила польська дипломатія.

"Міністри обсудили питання тристоронньої співпраці в контексті безпеки, захисту прав людини та військової підтримки України", - повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау зустрівся у четвер з міністрами закордонних справ України та Великої Британії Дмитром Кулебою та Джеймсом Клеверлі Bartosz Peterman/MSZ

Заява Міністерства закордонних справ Великої Британії

Британське дипломатичне відомство повідомило в четвер, що міністри закордонних справ Польщі, України та Сполученого Королівства погодилися, що "вони продовжуватимуть непохитну підтримку України з боку Польщі та Сполученого Королівства перед обличчям російської агресії, доки Україна не переможе".

В наступних пунктах вказано, що ці країни розроблятимуть подальші плани довгострокової підтримки України для сприяння стримуванню та захисту від майбутніх нападів, а також розвиватимуть тристороннє співробітництво, серед іншого, шляхом посилення обороноздатності трьох країн і східного флангу НАТО.

"Міністри також засудили подальшу мобілізацію російських сил, яка може лише відсунути досягнення мети, якою є мир", - додано в повідомленні.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl