Зустріч "Бухарестської дев'ятки". Президент: ми повинні окреслити чітку перспективу вступу України до Альянсу

6 czerwca 2023, 19:18
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent: musimy określić jasną perspektywę dołączenia Ukrainy do Sojuszu
Spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent: musimy określić jasną perspektywę dołączenia Ukrainy do Sojuszu
TVN24
TVN24Spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent: musimy określić jasną perspektywę dołączenia Ukrainy do Sojuszu

Президент Анджей Дуда бере участь у зустрічі "Бухарестської дев'ятки" в Братиславі. - Нашим спільним пріоритетом має бути прагнення посилити нашу безпеку, безпеку наших громадян. Нам також необхідно окреслити чітку перспективу приєднання України до нашого Альянсу, - сказав він. - Ми посилимо підтримку України багаторічним пакетом допомоги, - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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У вівторок президент Анджей Дуда взяв участь у зустрічі президентів "Бухарестської дев'ятки", яка проходить у Братиславі, в Словацькій Республіці.

Під час інавгураційної сесії президент заявив, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі "зіграє ключову роль у зміцненні безпеки в нашому регіоні".

Президент Дуда: слід окреслити чітку перспективу приєднання України до Альянсу

- Безсумнівно, як східний фланг НАТО ми відчуваємо наслідки того, що відбувається в Україні, - сказав президент. Він зазначив, що ситуацію в регіоні також дестабілізує те, що зараз відбувається в Білорусі. - Ми маємо справу з гібридними атаками на наших кордонах. Білоруські бази використовуються для нападів на Україну, а також було вирішено, що російську ядерну зброю транспортують на білоруську територію, - перерахував Анджей Дуда.

Президент підкреслив, що це події, на які країни "Бухарестської дев'ятки" повинні реагувати спільно. - Ми повинні зробити все можливе, щоб безпека східного флангу НАТО і України стала важливим пунктом політичного порядку денного всіх членів НАТО, - сказав він.

- Ми повинні одностайно нарощувати наш оборонний потенціал. Нам потрібно модернізувати наші армії, нам потрібно виконувати рішення, прийняті на попередніх самітах НАТО. І ми повинні зробити все можливе, щоб присутність Альянсу в регіоні була якомога більшою, - закликав Дуда.

- Ми повинні також одностайно й злагоджено підтримувати Україну, тому що Росія продовжує залишатися загрозою нашій безпеці", - додав він.

- Нашим спільним пріоритетом має бути прагнення посилити нашу безпеку, безпеку наших громадян. Нам також необхідно окреслити чітку перспективу приєднання України до нашого Альянсу, наголосив він.

У планах Президента також була зустріч з представниками компаній, що входять до Польського бізнес-клубу, та почесними консулами Польської Республіки в Словацькій Республіці.

Окрім того на 15.00 запланували зустріч голів делегацій "Бухарестської дев'ятки" з представниками ЗМІ та виступ із заявою Президента Польської Республіки.

Анджей ДудаMarek Borawski/KPRP

Столтенберг: ми посилимо підтримку України багаторічним пакетом допомоги

- Неспровокована війна президента Путіна проти України надовго змінила наше середовище безпеки. Росія зруйнувала мир у Європі. Руйнування дамби у Новій Кахівці загрожує життю тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу, - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на інавгурації зустрічі.

- Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість російської війни в Україні, - сказав він.

За словами Столтенберга, рішення, які будуть прийняті в липні, на саміті НАТО у Вільнюсі, "будуть дуже важливими".

- Ми посилимо нашу підтримку України за допомогою багаторічного пакету допомоги, щоб допомогти їй перейти від радянської епохи до стандартів НАТО та наблизити Україну до Альянсу, - оголосив він.

- Усі члени Альянсу погоджуються, що двері НАТО залишаються відкритими, що Україна стане членом Альянсу і що Росія не матиме права вето щодо того, що вирішимо у Вільнюсі, - наголосив він.

- Ми також продовжуватимемо зміцнювати наше стримування та оборону. Ми візьмемо участь у розробці нових оборонних планів, нової моделі сил НАТО з більшою кількістю військ у вищій готовності та сильнішою системою командування та управління, - сказав він.

- Нам також потрібно домовитися про зобов’язання збільшити інвестиції в оборону щонайменше на два відсотки ВВП, - зазначив Столтенберг.

- Готуючись до Вільнюського саміту, я також наполегливо працюю над тим, щоб незабаром ми вітали Швецію як повноправного члена Альянсу, - додав він.

Столтенбкрг назвав "Бухарестську дев'ятку" важливою платформою для обговорення суттєвих для НАТО питань.

Що таке "Бухарестська дев'ятка"?

"Бухарестська дев’ятка" (B9) – це формат співпраці, започаткований Польщею та Румунією для країн східного флангу НАТО: Польщі, Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Румунії, Словаччини та Угорщини. Метою B9 є зміцнення союзницької єдності та співпраці країн східного флангу Північноатлантичного альянсу та представлення спільної позиції країн цього регіону на форумі НАТО.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

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