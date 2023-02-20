Зустріч Анджея Дуди та Джо Байдена. Міністр Пшидач про подробиці

20 lutego 2023, 13:19
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Ambasador Polski w USA o wizycie Joe Bidena w Polsce
Ambasador Polski w USA o wizycie Joe Bidena w Polsce
TVN24
TVN24Ambasador Polski w USA o wizycie Joe Bidena w Polsce

Президент США Джо Байден прибуде до Польщі у вівторок.  Двостороння зустріч із президентом Анджеєм Дудою відбудеться після 13:00 у Президентському палаці, - повідомив керівник президентського Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач.

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Відповідаючи в понеділок на Радіо ZET на запитання про дводенний візит Джо Байдена до Польщі, Марцін Пшидач зазначив, що візит президента Сполучених Штатів розпочнеться згідно з протоколом – з офіційного привітання.

- Ми з самого початку домовилися, що ця зустріч, перша й найважливіша, тому що президент Байден приїжджає сюди на запрошення президента Анджея Дуди, - ця зустріч відбудеться після 13:00 у Президентському палаці, - сказав Пшидач.

За його словами, на зустрічі Байдена і Дуди також будуть присутні зовнішньополітичні радники двох президентів. 

- З американського боку - Джейк Салліван, (...) з нашого боку я буду супроводжувати президента, - сказав він.

На запитання, скільки може тривати ця розмова, він відповів, що такі розмови "зазвичай розраховані на кільканадцять хвилин". 

- Все залежить від президентів, вони боси, вони вирішують, скільки вони хочуть говорити, - додав міністр.

Пшидач зазначив, що після зустрічі Дуда-Біден заплановані переговори у більш широкому складі делегацій, тобто президентів і кількох супроводжуючих осіб, міністрів. 

- Але саме президентам вирішувати, яка частина має бути довшою чи коротшою. Буває, що у когось тем для переговорів у складі делегацій більше, ніж віч-на-віч. Побачимо, як воно піде, - сказав він.

Джо Байден у Польщі

Президент США Джо Байден перебуватиме у Польщі у вівторок і середу.  У вівторок о 17.30 у Варшаві, в Аркадах Кубіцького, в садах Королівського замку, Джо Байден виступить із промовою до польського народу.  У середу він візьме участь у саміті Бухарестської дев'ятки, де обговорюватиметься подальша підтримка України.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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Blinken: Chiny rozważają przekazanie Rosji broni

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Autor:
js/kg
Źródło:
CBS News, TVN24, PAP

Zaczęły się pierwsze utrudnienia związane z wizytą prezydenta Joe Bidena w Polsce. Na ulicach Śródmieścia w poniedziałek wprowadzono ograniczenia w parkowaniu, pojawiły się już policyjne taśmy i barierki. W czasie przejazdu kolumn z zagranicznymi politykami ruch na drogach będzie wstrzymywany. Nie można parkować w okolicy hotelu Marriott, Zamku Królewskiego oraz Wisłostrady.

Zakazy parkowania i zamknięte ulice. Ostatnie godziny na zabranie aut

Zakazy parkowania i zamknięte ulice. Ostatnie godziny na zabranie aut

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Aktualizacja:
Autor:
kz,
katke
Źródło:
PAP, tnwarszawa.pl

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Wizyta Joe Bidena w Polsce. Relacje na antenach TVN i w internecie

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Relacje na antenach TVN i w internecie

19 lutego 2023, 18:42
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red.
Źródło:
TVN24

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Jeden z największych operatorów kontenerowych na świecie sprzedaje ostatnie aktywa w Rosji

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mp/ams
Źródło:
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mb/ams
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TVN24 Biznes

W stawie, niedaleko szpitala w Tworkach, znaleziono dryfujące zwłoki. Zauważyli je przechodnie spacerujący w pobliżu. Informację o zdarzeniu potwierdziła straż pożarna. Z kolei zastępca dyrektora ds. lecznictwa Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia dodał, że zmarły nie był pacjentem szpitala. W poniedziałek policja podała, że zmarły to 25-letni obcokrajowiec.

Ciało dryfowało w stawie niedaleko szpitala. Pierwsze ustalenia policji. "Mężczyzna, 25 lat, obcokrajowiec"

Ciało dryfowało w stawie niedaleko szpitala. Pierwsze ustalenia policji. "Mężczyzna, 25 lat, obcokrajowiec"

19 lutego 2023, 16:42
Aktualizacja: 20 lutego 2023, 12:38
Aktualizacja:
Autor:
mg
Źródło:
tvnwarszawa.pl, Kontakt 24

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl