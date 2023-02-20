Зустріч Анджея Дуди та Джо Байдена. Міністр Пшидач про подробиці

Президент США Джо Байден прибуде до Польщі у вівторок. Двостороння зустріч із президентом Анджеєм Дудою відбудеться після 13:00 у Президентському палаці, - повідомив керівник президентського Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач.

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Відповідаючи в понеділок на Радіо ZET на запитання про дводенний візит Джо Байдена до Польщі, Марцін Пшидач зазначив, що візит президента Сполучених Штатів розпочнеться згідно з протоколом – з офіційного привітання.

- Ми з самого початку домовилися, що ця зустріч, перша й найважливіша, тому що президент Байден приїжджає сюди на запрошення президента Анджея Дуди, - ця зустріч відбудеться після 13:00 у Президентському палаці, - сказав Пшидач.

За його словами, на зустрічі Байдена і Дуди також будуть присутні зовнішньополітичні радники двох президентів.

- З американського боку - Джейк Салліван, (...) з нашого боку я буду супроводжувати президента, - сказав він.

На запитання, скільки може тривати ця розмова, він відповів, що такі розмови "зазвичай розраховані на кільканадцять хвилин".

- Все залежить від президентів, вони боси, вони вирішують, скільки вони хочуть говорити, - додав міністр.

Пшидач зазначив, що після зустрічі Дуда-Біден заплановані переговори у більш широкому складі делегацій, тобто президентів і кількох супроводжуючих осіб, міністрів.

- Але саме президентам вирішувати, яка частина має бути довшою чи коротшою. Буває, що у когось тем для переговорів у складі делегацій більше, ніж віч-на-віч. Побачимо, як воно піде, - сказав він.

Джо Байден у Польщі

Президент США Джо Байден перебуватиме у Польщі у вівторок і середу. У вівторок о 17.30 у Варшаві, в Аркадах Кубіцького, в садах Королівського замку, Джо Байден виступить із промовою до польського народу. У середу він візьме участь у саміті Бухарестської дев'ятки, де обговорюватиметься подальша підтримка України.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl