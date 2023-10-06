ZUS надсилає листи мільйонам поляків. З підписами прем’єр-міністра Моравецького та міністерки Мальонґ

6 października 2023, 16:00
Autor:
Ред.
Źródło:
"Fakt", TVN24 Biznes
Morawiecki: proponujemy 800 plus od stycznia, bo jesteśmy przekonani, że wtedy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającym
Morawiecki: proponujemy 800 plus od stycznia, bo jesteśmy przekonani, że wtedy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającymTVN24
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TVN24Morawiecki: proponujemy 800 plus od stycznia, bo jesteśmy przekonani, że wtedy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającym

З 1 січня 2024 року допомога "500 плюс" буде збільшена до 800 злотих на місяць. Установа соціального страхування (ZUS) вирішила, що це вдалий час для проведення додаткової інформаційної кампанії, і надсилає батькам листи з цього приводу. Окрім президента ZUS, лист підписали прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та міністр сім’ї та соціальної політики Марлена Мальонґ. Батьки реагують словами про "передвиборчу вкладку" і "агітаційну листівку".

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Першою про це повідомила газета "Fakt". Як ми читаємо в статті, батьки, які отримують виплату "500 плюс", отримують також листи через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS з інформацією про те, як зміниться пільга наступного року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року допомога, яка виплачується за програмою "Родина 500 плюс", буде збільшена до 800 злотих.

"9 серпня 2023 року було оголошено про внесення змін до Закону про державну допомогу на виховання дітей. Ця зміна означає, що з 1 січня 2024 року розмір допомоги по догляду за дитиною (так звані 500+) становитиме 800 злотих на кожну дитину до досягнення нею 18 років. Таким чином, чинна програма "Родина 500+" змінюється на програму "Родина 800+". Це перша зміна розміру цієї допомоги з моменту запуску програми у квітні 2016 року", - йдеться в листі.

Цікаво, що лист підписаний прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та міністром у справах сім’ї та соціальної політики Марленою Мальонґ.

Morawiecki: proponujemy 800 plus od stycznia, bo jesteśmy przekonani, że wtedy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającym
Morawiecki: proponujemy 800 plus od stycznia, bo jesteśmy przekonani, że wtedy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającymTVN24

Раніше про це повідомляли ЗМІ та політики, зокрема, прем'єр-міністр Моравецький. Поляки також могли дізнатися про це з пікніків, організованих ПіС, і плакатів правлячої партії.

Як повідомляє "Fakt", батьки коментують у мережі, що лист є нічим іншим, як "передвиборчою вкладкою" і "агітаційною листівкою". Критично до цього ставляться й експерти.

"Зміни матимуть реальний вплив лише з 1 січня 2024 року, тому не було жодних аргументів надсилати кореспонденцію, підписану кандидатами до Сейму наприкінці виборчої кампанії", - каже доктор Антоні Колек, якого цитує "Fakt". Він також наголошує, що відправлення могли відкласти до 16 жовтня, щоб уникнути звинувачень у тому, що листа пов'язаний із кампанією, яка триває.

"Стандартна процедура"

За коментарем з цього питання ми звернулися до Установи соціального страхування.

"У зв'язку зі зміною розміру батьківської допомоги з 500 злотих на 800 злотих ZUS проводить інформаційну кампанію. Це стандартна процедура, яку здійснює Установа перед набуттям чинності значних правових змін для осіб, які мають право на пільги - а в цьому випадку зміна стосується опікунів приблизно 7 мільйонів дітей", - читаємо у відповіді.

В установі наголосили, що пільговики приходять до її офісів із різними сумнівами щодо змін. "У кабінетах обслуговування клієнтів та на наших гарячих лініях клієнти запитують, коли ZUS збільшить суму переказу, а також чи потрібно подавати ще одну заяву на отримання виплати. Тому, на нашу думку, така кампанія необхідна", - йдеться у відповіді.

ZUS розраховує на те, що інформація, надана в електронному листі, дозволить скоротити кількість безпосередніх візитів до Установи а також контактів телефоном. Установа також повідомляє, що інформаційну кампанію проводитиме до кінця цього року.

PiS organizuje pikniki promujące 800 plus z pieniędzy podatników. "To jest nielegalna kampania wyborcza"
PiS organizuje pikniki promujące 800 plus z pieniędzy podatników. "To jest nielegalna kampania wyborcza"Arleta Zalewska/Fakty TVN

"Суто інформаційний характер"

У відповіді на наші запитання ZUS наголошує, що "електронний лист, який наразі розсилається особам, які мають на це право, має суто інформаційний характер".

"У ньому, серед іншого, зазначено, що з 1 січня 2024 року розмір допомоги по догляду за дитиною буде збільшено з 500 злотих до 800 злотих. Це стосується всіх людей, які на цю дату матимуть право на допомогу "500+" на період з червня 2023 року по травень 2024 року та всіх новонароджених дітей. У листі наголошуємо, що додаткову заяву подавати не потрібно - розмір допомоги зміниться автоматично"

"Крім голови ZUS, лист підписали прем'єр-міністр і міністр сім'ї та соціальної політики, які запровадили ці вигідні рішення. В листі подано правову основу для його направлення уповноваженим особам", - твердять чиновники.

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Autor:Ред.

Źródło: "Fakt", TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Polska
500 plus
ZUS
Mateusz Morawiecki
Raporty:
Rodzina 500 plus
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