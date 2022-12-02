Жозеп Боррель зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Бжегу. "Дякую Польщі"

2 grudnia 2022, 22:17
Autor:
red.
Źródło:
PAP
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TVN24
TVN24Błaszczak: w Polsce będzie misja UE zajmująca się szkoleniem Ukraińców

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю відвідав Бжег в Опольському воєводстві, де була створена місія Європейського Союзу з підготовки українців. "Я дякую Польщі, польській армії та полякам за допомогу у створенні тренувальної місії для українських військових", - сказав очільник дипломатії ЄС.

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Жозеп Боррель, який також є віце-президентом Європейської Комісії, зустрівся у штабі 1-го саперного полку з військовослужбовцями, які беруть участь у навчальній місії EUMAM, та з солдатами Збройних Сил України, які там тренуються.

Глава дипломатії ЄС сказав під час зустрічі з журналістами, що раніше спілкувався з українцями, які пройшли підготовку в місії ЄС у Бжегу, і що він відчуває "велике смирення після цієї зустрічі з солдатами, які навчаються, аби відбити російську агресію та захистити свою землю".

- Коли я зустрівся з президентом (Володимиром) Зеленським у Києві в квітні, я сказав йому: вам не потрібні наші слова (...), вам потрібна наша підтримка у вигляді техніки та навчання, зброї та оснащення. І це те, що ми робимо. (...) Ми доставляємо зброю і фінансуємо її закупівлю. І ми також тут, надаємо військове ноу-хау", - сказав Боррель.

Жозепа Борреля в БжегуTwitter/@JosepBorrellF

Боррель про безпрецедентні дії Євросоюзу

Допомога ЄС Україні та створення тренувальної місії в Бжезі є "багато в чому безпрецедентною" акцією ЄС, - зазначив глава дипломатії.

Він повідомив, що ця місія, створення якої коштувало бюджету ЄС 100 млн євро, підготує 50 тисяч українських вояків. Їхніми інструкторами будуть не лише офіцери з країн ЄС, а й британці та канадці, а Норвегія, яка не входить до Співтовариства, виділить на цю місію 50 мільйонів євро. Крім того, ЄС виділить 60 мільйонів євро на зброю, яка буде використовуватися під час навчання.

- Сьогодні всі погоджуються, що українська армія - одна з найкращих армій світу. Вона чинить опір російській агресії так, як ніхто не очікував, і не тільки чинить опір - вона також виштовхує російську армію, - сказав глава дипломатії ЄС.

Місія військової допомоги ЄС Україні

EUMAM (European Union Military Assistance Mission in Support of Ukraine) - це місія ЄС з військової допомоги Україні, створена 17 жовтня 2022 року. Її командувачем є віце-адмірал Ерве Блежан.

У четвер Боррель взяв участь у саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Лодзі. Перед засіданням Ради міністрів ОБСЄ голова дипломатії ЄС повідомив, що ЄС надасть додатково 1 мільйон євро для проведення операції з розмінування в Україні.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/@JosepBorrellF

Ukraina
Josep Borrell
Unia Europejska
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