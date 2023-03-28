Жорстоке побиття двох громадян України. Поліція затримала чотирьох осіб

28 marca 2023, 19:23
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Google Maps
Google MapsDo zdarzenia doszło w Łodzi

Поліцейські Лодзі затримали чотирьох осіб, підозрюваних у жорстокому побитті двох громадян України.  Чоловіки, одному з яких 26, а другому 38 років, поверталися додому через парк Реймонта і саме там на них вчинено напад.  "Пам’ятаю лише, що один із нападників запитав мене, чи я з України, і я відповів, що так", - розповів один із побитих.

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Поліція затримала чотирьох осіб, які ймовірно побили двох громадян України.  Як повідомила у вівторок tvn24.pl молодша аспірантка Каміла Совінська з Головного управління міської поліції в Лодзі, із затриманими будуть проведені заходи та їм висунуть звинувачення.  

- Ми затримали осіб 16, 18, 19 та 21 років.  Вони мешканці Лодзі. Всі раніше були причетні до інших правопорушень, - розповіла поліціянтка.

Слідство ведеться під наглядом окружної прокуратури Лодзь-Гурна.

За початковою інформацією, у побитті 26- та 38-річного чоловіків підозрювали від 10 до 12 осіб, але, за даними поліції, удари завдавали кілька людей.  Інші, наче то, лише спостерігали за всім.

Лодзь.  Жорстоке побиття двох українців

Інцидент стався в ніч з 25 на 26 березня в районі Лодзь-Гурна.  Громадяни України ввечері поверталися додому з вечірки.  Вони хотіли швидше дістатися додому і пішли коротким шляхом через парк Реймонта.  Там перебувала група у кільканадцять осіб.  У якийсь момент вони начебто підбігли до українців і жорстоко їх побили.

Обидва потерпвлі живуть і працюють у Лодзі вже п’ять років.

- Я не пам’ятаю цієї ситуації до кінця, ми поверталися з вечірки з братом, і до нас підійшла група з кількох людей, - розповів один із чоловіків, на ім'я Павло.

Поліцію про це повідомили не відразу, брати зробили це через кілька годин.  У молодшого з них внаслідок удару пошкоджений зуб.  Старший постраждав важче.  Зараз він перебуває з травмою щелепи в одній із лікарень Лодзі.

- Пам’ятаю лише, що один із нападників запитав мене, чи я з України, я відповів, що так.  Тоді він мені сказав, що вони нас ненавидять, - додав пан Павло.

Поліцейське провадження

Обидва чоловіки повідомили про побиття у восьму поліцейську дільницю на вулиці Вулчанській в Лодзі.

- До відділку поліції звернулися двоє чоловіків віком 26 та 38 років і заявили, що їх побила група невідомих.  Поліцейські прийняли повідомлення, допитали одного з чоловіків, а іншого чоловіка не змогли через стан його здоров’я, - повідомила в понеділок молодша аспірантка Каміла Совінська з головного управління міської поліції в Лодзі.

Нападникам за побиття загрожує до трьох років позбавлення волі.

Обидва чоловіки живуть і працюють у Лодзі вже п’ять років.

– Я не пам’ятаю цієї ситуації до кінця, ми поверталися з вечірки з братом, і до нас підійшла група з кількох людей, – розповів один із чоловіків, пан Павел.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Łódź
Łódzkie
województwo łódzkie
Policja
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