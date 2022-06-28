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Знищена російська бронетехніка на Замковій площі. «Виставка показує, що росіян можна перемогти»

28 czerwca 2022, 14:27

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Źródło:
tvn24
Montaż wystawy "Niezwyciężona armia" na placu Zamkowym
TVN24Montaż wystawy "Niezwyciężona armia" na placu Zamkowym

На Замковій площі з'явилися два екземпляри знищеної під час війни в Україні російської бронетехніки. Це частина виставки, підготовленої за домовленістю між Канцелярією прем’єр-міністра та Міністерством оборони України. Офіційно її відкрили в понеділок.

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Знищену та спалену російську бронетехніку в неділю ввечері перевезли на Замкову площу у Варшаві. Це танк, одна із модифікацій Т-72 та російська самохідна гаубиця 2С19 Мста-С. У понеділок вранці у відкритті виставки взяли участь керівник Канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик разом із заступником міністра оборони України Ганною Маляр та заступником голови Міністерства національної оборони Польщі Войцехом Скуркєвичем.

Дворчик: у різних колах стверджували, що російська армія непереможна

Дворчик підкреслив, що виставка «доводить, що росіян можна перемогти». 

- У багатьох колах, переважно в Європі, але й у Польщі теж, стверджували, що російська армія непереможна, що Росія настільки небезпечна, що з нею потрібно порозумітися за будь-яку ціну, за будь-які поступки. Ця російська техніка, знищена українськими воїнами, доводить, що рішучість, мужність і професіоналізм дозволяють перемогти російську армію,- підкреслив він.

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Заступниця мінітра оборони України про втрати російської армії

Ганна Маляр підкреслила, що виставка починається в Польщі, адже «Польща - це найближчий партнер і друг» України. Вона зазначила, що виставка буде продовжена в інших містах Польщі та Європи.

Урядниця додала, що за чотири місяці бойових дій українська армія знищила близько 10 тисяч одиниць російської військової техніки. 

Вказуючи на знищений Т-72, ​​Маляр зазначила, що наразі українська армія знищила понад 1500 одиниць подібної бронетехніки.

- До сьогодні в Росії ще достатньо техніки, аби дійти з нею до Атлантики та протоки Ла-Манш. Та через опір, який чинять росіянам Збройні сили України, така техніка може прибувати сюди і далі, але тільки у вигляді експонатів, - заявила вона.

Маляр також подякувала полякам за турботу про біженців та за технічну підтримку української армії

Знищена техніка будить уяву

Такі машини, як Т-72 або російська самохідна гаубиця 2С19 Мста-С, є важливим елементом російської артилерії. Однак їх назви мало що кажуть пересічному обивателю. Тому репортер TVN24 Павел Лукасік розпитав про них експерта. Що побачать люди, які прийдуть на Замкову площу? 

- Наразі це базові елементи тієї військової машини, яку ми можемо побачити на полях битви в Україні. Є танк Т-72 у версії, яка використовується російською армією. Т-72 - це дві третини усього парку бронетехніки, тож можна сказати, що тут є представник цих військ, – сказав головний редактор «Нової військової техніки» Маріуш Цєльма.

Зовсім поруч - самохідна гаубиця. 

- Багато говорять про те, що артилерія є ключовим елементом на цьому полі бою. Гаубиця «Мста-С» - це така базова гаубиця на рівні бригади, дивізії. Він підтримує, руйнує точки опору. Можна сказати, що це відповідник польського AHS Krab. Але Krab набагато сучасніший, – додала Цєльма.

Вони показують "звірства, вчинені російською армією"

- У рамках домовленості з Канцелярією Прем’єр-міністра та Міністерством оборони України ми підготували виставку «Непереможна армія», тобто з одного боку показуємо звірства російської армії в Україні. З іншого - героїчну оборону Збройних Сил України та наслідки цих боїв, тобто знищену техніку, - повідомив тиждень тому голова канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик.

Як він анонсував, у майбутньому виставка може відправитися і в інші міста.

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

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