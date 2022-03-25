Зник 70-річний біженець з України. Поліція просить допомоги

Поліцейські розшукують зниклого 70-річного Гамлета Григоряна з України та публікують його зображення. Востаннє його бачили 17 березня у Центрі гуманітарної допомоги PTAK у Надажині.

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Пошуки 70-річного громадянина України Гамлета Григоряна проводять поліцейські повытового управління поліції у Прушкові.

– Зниклий безвісти 70-річний Гамлет Григорян прибув до Польщі 16 березня 2022 року. Він біженець з України, – повідомив речник Головного управління поліції Маріуш Цярка.

– Чоловік перебував у Центрі гуманітарної допомоги PTAK у Надажині, звідки подався геть 17 березня 2022 року близько 15:00. Є підозра, що чоловік може намагатися повернутися в Україну, – повідомив речник.

Опис зниклого

Чоловік зростом близько 175-180 см, має коротке сиве волосся, верхня частина голови лиса, очі карі. Головна особливість – відсутність нижніх передніх зубів. «Був одягнений у темно-синю куртку, білий светр із застібкою на шиї, чорні костюмні штани, коричневі шкіряні туфлі та чорну зимову шапку», – розповів поліцейський.

– У зниклого при собі немає документів. На момент зникнення у нього був мобільний телефон Sigma з клавіатурою, - підкреслив він.

Також Маріуш Цярка звернувся з проханням до людей, які бачили зниклого або мають будь-яку інформацію про його місцезнаходження, зв’язатися з працівниками повітового управління поліції в Прушкові особисто або за телефонами 47 72 46 213 або 47 72 46 260. Також можна повідомити у найближче відділення поліції по всій країні за номером 112.

Autor:red.

Źródło: TVN24