TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Знову натовп перед Національним стадіоном. Біженці в черзі на PESEL

20 marca 2022, 19:29

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP
"Організація як в аеропорту"
"Організація як в аеропорту"TVN24
wideo 2/4
TVN24"Організація як в аеропорту"

Ще один день поспіль величезні черги вишикувалися перед Національним стадіоном, де видавали номери PESEL людям, які втікали від війни. За даними мерії, у суботу обслужили понад тисячу біженців.

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За ситуацією на стадіоні спостерігав репортер TVN24 Міхал Голембіовський. За його словами, спочатку обслуговують людей, які не потрапили сюди в суботу.

- Вони отримали спеціальні пов'язки та обіцянку, що їх приймуть в першу чергу, - повідомив Міхал Голембіовський. За його словами, такі люди стоять в окремій черзі. У загальній чекають біженці, які вперше прийшли на пункт у неділю. "Ця лінія тягнеться на кілька сотень метрів", - сказав він.

Перед  дев’ятою ранку Польське пресове агентство повідомило, що в неділю обслуговуватимуть лише тих, хто в суботу стояв у черзі. Однак, як встановив  Міхал Голембіовський під час інтерв’ю речниці Національного стадіону, у неділю обслуговування працює ефективніше.

– Тож є шанс, що люди, які прийшли сьогодні, можуть теж отримати номер PESEL в неділю, – повідомив репортер TVN24.

Організація "як в аеропорту"

Репортер TVN24 також побував усередині пункту. За його словами, організація виглядає «трохи як аеропорт».

– Люди, які мають повну документацію, можуть одразу зареєструватися та подати заявку на номер PESEL, – повідомив він. На місці є фотограф, який безкоштовно фотографує, і ксерокопіювальний пункт.

- Потім документи заповнюють з допомогою волонтерів, - описав він.

Він також дізнався, що ймовірно в неділю на Національному стадіоні видадуть близько 1500 номерів PESEL

Міхал Голембіовський також поспілкувався з людьми, які прийшли до пункту.

- Вчора черга була велика, сьогодні чекаю з п'ятої ранку, - сказав один з чоловіків.  

- Приїхала зайняти місце в черзі для своєї родини, – повідомила жінка. Ще одна сказала Міхалу Голембіовському, що чекає, бо з PESEL легше знайти роботу.

Черга перед Національним стадіоном

Ратуша: ми обслуговували триста людей на годину

Пункт на Національному стадіоні у неділю чинний до 16.00. В суботу вже невдовзі по 8-й ранку чиновники закликали біженців прийти наступного дня. В пункті виник натовп.

- 1120 номерів PESEL видали в суботу посадові особи столичного міста Варшави українцям на пункті PGE Narodowy. Це порівняна кількість х тим, скільки видали всі дільничні відділи разом у перший день подачі заявок, – повідомила в суботу ввечері речниця мерії Моніка Бейт-Лутик.

Де розташований пункт?

Номери PESEL надавали 60 чиновників, виділених мерією Варшави. За домовленістю з урядом, найближчим часом до них мають приєднатися 40 урядовців.

Вхід через ворота 1, 2, 3, 10 та 11. Для людей з обмеженими можливостями вхід через ворота № 1. «Безкоштовна громадська автостоянка знаходиться на території PGE Narodowy, навпроти входу через ворота № 1» - зазначили в ратуші.

Номер PESEL на Національному стадіоні отримають люди, які безпосередньо перетнули кордон України з Польщею з 24 лютого. «До заяви потрібно додати: паперову заяву, подану особисто, з розбірливим власноручним підписом, заповнену заявником, документ, що підтверджує особу, або декларацію (за неапвідиву інформацію у якій передбачено кримінальну відповідальність) щодо персональних даних особи та про перетин українсько-польського кордону, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону – для надання довіреного профілю та електронної ідентифікації, а також фотографію, що відповідає певним параметрам», – перераховують у столичній мерії.

Дільничні пункти

Як інформує мерія з понеділка всі пункти в дільничних правліннях будуть працювати.

- Операція може тривати ще багато днів. Аде кожен громадянин України, який шукає притулку, може отримати номер PESEL в наступні дати без шкоди для гарантованих йому прав, - каже речниця.

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Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
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«Така тяжка тема, - куди вони їх забирають, навіщо, що від них хочуть, що з ними роблять»

TVN24 po ukraińsku

«Така тяжка тема, - куди вони їх забирають, навіщо, що від них хочуть, що з ними роблять»

19 marca 2022, 18:39

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Великий оркестр різдвяної благодійності будує величезний намет позаду Східного вокзалу у Варшаві. Це буде ще один транзитний пункт для людей, які приїжджають з України, – заявив у п’ятницю мер Варшави Рафал Тшасковський.

WOŚP («Великий оркестр Різдвяної благодійності») готує зали для тих, хто біжить від війни. «Вона величезна»

TVN24 po ukraińsku

WOŚP («Великий оркестр Різдвяної благодійності») готує зали для тих, хто біжить від війни. «Вона величезна»

20 marca 2022, 19:36

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24

W Ukrainie od ponad trzech tygodni trwa wojna. Dziennikarka Arleta Zalewska w swoim cyklu rozmów "Ukraina walczy-cywile" przybliża historie cywilnych bohaterów, którzy zdecydowali się pozostać w ojczyźnie. - Kiedy pytam swoich bohaterów, dlaczego nie decydują się wyjechać na Zachód, w bezpieczne miejsce, wszystkim łamie się wtedy głos - mówiła Zalewska w sobotę w TVN24. - Oni mówią, że ten scenariusz leży gdzieś na biurku, ale dzisiaj jeszcze nie jest czas, by po niego sięgnąć. Dzisiaj oni mają tam, jak mówią, swoją cywilną robotę do wykonania - dodała.

"Ukraina walczy - cywile". Dlaczego nie chcą wyjechać? Arleta Zalewska: mają tam, jak mówią, cywilną robotę do wykonania

Polska

"Ukraina walczy - cywile". Dlaczego nie chcą wyjechać? Arleta Zalewska: mają tam, jak mówią, cywilną robotę do wykonania

19 marca 2022, 12:03

Polska

Autor:
momo/kab
Źródło:
TVN24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Wtedy to przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Tego dnia będziemy spali o godzinę krócej. W 2022 roku zmiana na czas letni przypada na 27 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

19 marca 2022, 8:21

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Wielkanoc to święto ruchome. To najstarsze i najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. Sprawdź, kiedy wypadają Święta Wielkanocne 2022 i które dni będą wolne od pracy.

Kiedy wypada Wielkanoc w tym roku? Kalendarz dni wolnych

Z kraju

Kiedy wypada Wielkanoc w tym roku? Kalendarz dni wolnych

20 marca 2022, 9:34

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes