Знову натовп перед Національним стадіоном. Біженці в черзі на PESEL

Ще один день поспіль величезні черги вишикувалися перед Національним стадіоном, де видавали номери PESEL людям, які втікали від війни. За даними мерії, у суботу обслужили понад тисячу біженців.

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За ситуацією на стадіоні спостерігав репортер TVN24 Міхал Голембіовський. За його словами, спочатку обслуговують людей, які не потрапили сюди в суботу.

- Вони отримали спеціальні пов'язки та обіцянку, що їх приймуть в першу чергу, - повідомив Міхал Голембіовський. За його словами, такі люди стоять в окремій черзі. У загальній чекають біженці, які вперше прийшли на пункт у неділю. "Ця лінія тягнеться на кілька сотень метрів", - сказав він.

Перед дев’ятою ранку Польське пресове агентство повідомило, що в неділю обслуговуватимуть лише тих, хто в суботу стояв у черзі. Однак, як встановив Міхал Голембіовський під час інтерв’ю речниці Національного стадіону, у неділю обслуговування працює ефективніше.

– Тож є шанс, що люди, які прийшли сьогодні, можуть теж отримати номер PESEL в неділю, – повідомив репортер TVN24.

Організація "як в аеропорту"

Репортер TVN24 також побував усередині пункту. За його словами, організація виглядає «трохи як аеропорт».

– Люди, які мають повну документацію, можуть одразу зареєструватися та подати заявку на номер PESEL, – повідомив він. На місці є фотограф, який безкоштовно фотографує, і ксерокопіювальний пункт.

- Потім документи заповнюють з допомогою волонтерів, - описав він.

Він також дізнався, що ймовірно в неділю на Національному стадіоні видадуть близько 1500 номерів PESEL

Міхал Голембіовський також поспілкувався з людьми, які прийшли до пункту.

- Вчора черга була велика, сьогодні чекаю з п'ятої ранку, - сказав один з чоловіків.

- Приїхала зайняти місце в черзі для своєї родини, – повідомила жінка. Ще одна сказала Міхалу Голембіовському, що чекає, бо з PESEL легше знайти роботу.

Черга перед Національним стадіоном Kolejka przed Stadionem Narodowym | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Kolejka przed Stadionem Narodowym | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Kolejka przed Stadionem Narodowym | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Kolejka przed Stadionem Narodowym | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Ратуша: ми обслуговували триста людей на годину

Пункт на Національному стадіоні у неділю чинний до 16.00. В суботу вже невдовзі по 8-й ранку чиновники закликали біженців прийти наступного дня. В пункті виник натовп.

- 1120 номерів PESEL видали в суботу посадові особи столичного міста Варшави українцям на пункті PGE Narodowy. Це порівняна кількість х тим, скільки видали всі дільничні відділи разом у перший день подачі заявок, – повідомила в суботу ввечері речниця мерії Моніка Бейт-Лутик.

Де розташований пункт?

Номери PESEL надавали 60 чиновників, виділених мерією Варшави. За домовленістю з урядом, найближчим часом до них мають приєднатися 40 урядовців.

Вхід через ворота 1, 2, 3, 10 та 11. Для людей з обмеженими можливостями вхід через ворота № 1. «Безкоштовна громадська автостоянка знаходиться на території PGE Narodowy, навпроти входу через ворота № 1» - зазначили в ратуші.

Номер PESEL на Національному стадіоні отримають люди, які безпосередньо перетнули кордон України з Польщею з 24 лютого. «До заяви потрібно додати: паперову заяву, подану особисто, з розбірливим власноручним підписом, заповнену заявником, документ, що підтверджує особу, або декларацію (за неапвідиву інформацію у якій передбачено кримінальну відповідальність) щодо персональних даних особи та про перетин українсько-польського кордону, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону – для надання довіреного профілю та електронної ідентифікації, а також фотографію, що відповідає певним параметрам», – перераховують у столичній мерії.

Дільничні пункти

Як інформує мерія з понеділка всі пункти в дільничних правліннях будуть працювати.

- Операція може тривати ще багато днів. Аде кожен громадянин України, який шукає притулку, може отримати номер PESEL в наступні дати без шкоди для гарантованих йому прав, - каже речниця.

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Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP