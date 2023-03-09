Анджей Дуда: Польща готова передати Україні свої МіГи

9 marca 2023, 16:33
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Andrzej Duda w CNN: jesteśmy gotowi, by dostarczyć Ukrainie MiG-i
Andrzej Duda w CNN: jesteśmy gotowi, by dostarczyć Ukrainie MiG-iCNN
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CNNAndrzej Duda w CNN: jesteśmy gotowi, by dostarczyć Ukrainie MiG-i

- Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції, - заявив президент Анджей Дуда в інтерв'ю CNN International в Абу-Дабі. Він додав, що в майбутньому Україна отримає літаки F-16.

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- Той залишок МіГ-29, які ми маємо в Польщі і які зараз служать у наших військово-повітряних силах, ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова застосувати їх негайно, - сказав президент Анджей Дуда.

Президент зазначив, що вірить у те, що українські Збройні сили прагнутимуть досягти стандартів НАТО в майбутньому і використовуватимуть F-16. 

- Відтак підготовка українських пілотів є важливою та вкрай необхідною, - додав він.

Водночас Анджей Дуда підкреслив, посилаючись на розмову з президентом України Володимиром Зеленським, що нині ключовою військовою потребою цієї країни є далекобійна артилерія.

- З того, що більше потрібно на даний момент - це далекобійна артилерія, щоб відкинути ворога і уникнути прямих зіткнень. Тому що росіяни намагаються розтрощити Україну, розчавити її вагою своїх збройних сил, їх розміром і технікою, - сказав Анджей Дуда.

Samoloty MiG-29. Wideo archiwalne
Samoloty MiG-29. Wideo archiwalneReuters Archive

Дуда: Росія має вийти з цієї війни державою, яка не виграла

Президент також відмітив, що для збереження глобального миру необхідно, щоб Росія зазнала поразки в Україні. 

- Щоб зберегти глобальний мир, у країнах Центральної Європи та інших країнах, які наражаються на російськиц імперіалізм, і щоб усі ці країни жили мирним і безпечним життям, Росія повинна вийти з цієї війни як держава, яка не перемогла. Вона мусить зазнати поразки, - сказав він.

Коментуючиповідомлення ЗМІ про те, що за частковим знищенням газопроводів Nord Stream могли стояти проукраїнські угруповання, Дуда сказав, що не знає, чи була це проукраїнська диверсія, але сподівається, що розслідування у цій справі встановить винних. Водночас він зазначив, що якщо Північний потік-2 "перестане існувати", це буде на користь Європі, оскільки знівелює спроби Росії "домінувати" і робити Західну Європу залежною від себе.

Відповідаючи на питання щодо суперечки з Євросоюзом про заблоковані кошти для Польщі, Дуда висловив переконання, що гроші дійдуть до нашої країни. На його думку, блокування коштів є спробою повалити нинішню владу в Польщі з боку інституцій ЄС і "ліво-ліберального табору".

- Вони вважають, що можуть вплинути на результати виборів і таким чином порушують принципи демократії, - сказав президент Дуда.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ROMAN PILIPEY/EPA/PAP

Tagi:
Andrzej Duda
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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ads/kg
Źródło:
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Siły rosyjskie nie mają wystarczających sił, by przesunąć się na dalsze tereny po ewentualnym zajęciu Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem analityków połowa miasta jest opanowana przez Rosjan. Zastępca dowódcy 3. brygady szturmowej sił ukraińskich major Rodion Kudriaszow powiedział w telewizji Espreso, że nastąpiły "pewne zmiany w pozycjach bojowych i pewne manewry sił ukraińskich".

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wac//am
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kgo//az
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