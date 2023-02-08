Значні зміни в Кодексі праці.  Вони можуть вплинути на зарплату

8 lutego 2023, 14:09
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Morawiecki o propozycjach zmian w Kodeksie pracy
Morawiecki o propozycjach zmian w Kodeksie pracy
TVN24
TVN24Morawiecki o propozycjach zmian w Kodeksie pracy

- Роботодавець буде зобов’язаний допустити працівника - після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною - до роботи на поточній посаді на умовах не менш сприятливих, ніж ті, які діяли б, якби він не використав відпустку, - зазначила Моніка Юркевич , юрисконсульт, посилаючись на урядовий проект змін до Кодеусу праці. 

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- Тому після повернення він повинен отримати підвищення, якщо підвищення надавалися під час його відсутності, - додала вона.

Відпустка по догляду, звільнення від виконання роботи через форс-мажорні обставини

Триває робота над урядовим законопроектом про внесення змін до Кодексу праці та деяких інших актів, які мають забезпечити більш прозорі та прогнозовані умови праці.  У понеділок законопроект розгляне комітет із соціальної політики та сім'ї Сейму.

Юркевич зазначила, що серед пропозицій стосовно відпусток і робочого часу є, серед іншого, дві додаткові перерви, які зараховуютьсяі в робочий час: відпустка по догляду тривалістю п’ять днів на календарний рік і новий вид відпустки - звільнення від виконання роботи через форс-мажорні обставини.

Працівник зможе використовувати неоплачувану відпустку по догляду для  особистої опіки чи підтримки родичів або осіб, які проживають у спільному господарстві і які потребують догляду або підтримки за медичними показаннями.

Зміни у відпустках по догляду за дитиною

У календарному році працівник також матиме право на дводенну або 16-годинну відпустку з роботи через форс-мажорні обставини, яку працівники зможуть використати у невідкладних сімейних справах.  Моніка Юркевич зазначила, що на час звільнення працівник зберігає право на половину винагороди.

Вона підкреслила, що нові правила також мають на меті полегшити працівникам – батькам або опікунам – поєднання професійного та сімейного життя: "Проектом передбачено індивідуальне право на відпустку по догляду за дитиною як для працівниць, так і для працівників; у рамках відпустки по догляду за дитиною буде запроваджено частину цієї відпустки, яка не підлягає перенесенню - до 9 тижнів для кожного з батьків. Крім того, працівник, який виховує дитину віком до 8 років може претендувати на гнучкий графік роботи".  Вона нагадала, що гнучкою організацією праці вважається, наприклад, система роботи у вихідні дні або гнучкий графік, розподілений на частини робочий день і скорочений робочий день.

Роботодавець зобов’язаний буде допустити працівника - після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки на умовах відпустки по вагітності та пологах, материнської відпустки по догляду за дитиною, батьківської відпустки по догляду за дитиною - до роботи на поточній посаді або принаймні на посаді, яка була порівнянна з попередньою, на умовах, не менш сприятливих, ніж ті, які діяли б, якби працівник не взяв відпустку.

Юрисконсульт Моніка Юркевич підкреслила, що оплата праці після такого повернення повинна визначатися так, ніби працівник не використовував ці відпустки, тобто він не може втратити підвищення та додаткові виплати.

- Йдеться про те, що незалежно від того, чи повернувся працівник на нинішню посаду, на рівноцінну чи іншу, відповідну його кваліфікації - це не повинно негативно позначитися на його матеріальному становищі.  Після виходу працівника на роботу його повинні підвищити, якщо підвищення, надані за час його відсутності, охоплюють колектив працівників, у якому він перебуває, або всіх працівників підприємства.  Інакше роботодавець може бути звинувачений у дискримінації в оплаті праці, - пояснила Юркевич.

Зміни щодо трудових договорів

- Проект містить низку рішень щодо трудових договорів, - сказала Юркевич.

Як пояснила вона, проект передбачає - у випадку угоди на випробувальний термін - можливість домовитися про продовження угоди як на час відпустки, так і на час іншої відсутності працівника на роботі з поважних причин, якщо така відсутність має місце.

Крім того, роботодавці не зможуть заборонити працівникам влаштовуватися на іншу додаткову роботу.  Звісно, ​​окрім працевлаштування, конкурентного для роботодавця - цей принцип залишається незмінним.

Проект також запровадить положення щодо припинення строкового трудового договору.  

- При розірванні трудового договору, укладеного на певний строк, зазначається причина розірвання, як і у випадку договору, укладеного на невизначений строк.  Таким чином, нерівність у Кодексі праці між строковими і безстроковими трудовими договорами буде усунено, - зазначила юрисконсульт Юркевич.

Вона зазначила, що також додано обов’язок інформувати всіх працівників про можливість просування по службі та вакансії, а крім того, працівник, який працевлаштований і виконує свої обов’язки не менше шести місяців, матиме право один раз на рік змінити тип контракту: на безстроковий або з більш передбачуваними та безпечнішими умовами праці.

- Наприклад, він може вимагати, щоб його роботодавець поінформував його про доручену роботу протягом розумного періоду часу, як зазначено в трудових розпорядках або прийнято  практиці роботодавця.  На таке звернення роботодавець повинен буде дати письмову відповідь і обґрунтувати її, пояснив Юркевич.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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Źródło:
PAP

Środa jest 350. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Od czasu wycofania się Rosji z zachodniego brzegu Dniepru u ujścia tej rzeki trwają potyczki, ale jest bardzo mało prawdopodobne, by Rosja podjęła próbę szturmu w celu przekroczenia rzeki - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Brytyjski resort obrony: mało prawdopodobne, by Rosja spróbowała szturmu przez Dniepr

Brytyjski resort obrony: mało prawdopodobne, by Rosja spróbowała szturmu przez Dniepr

8 lutego 2023, 5:10
Aktualizacja: 8 lutego 2023, 9:56
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Ta afera wymagała i wymaga wyjaśnień. We wtorek w Sejmie dyskutowano o milionach złotych, które minister Przemysław Czarnek przyznał fundacjom związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Opozycja domagała się od niego wyjaśnień i dymisji. Partyjni koledzy go oklaskiwali, minister przez kilkanaście minut próbował się bronić, ale mijał się z prawdą. Zadeklarował też, że będą aneksy do umów, które nie pozwolą na sprzedaż nieruchomości przez 15 lat. Barbara Sobska.

"Willa plus" w Sejmie. Spór o decyzje Czarnka

"Willa plus" w Sejmie. Spór o decyzje Czarnka

8 lutego 2023, 7:46
Aktualizacja: 8 lutego 2023, 10:02
Aktualizacja:
Źródło:
TVN24

Politycy PiS za wszelką cenę chcą przekonać opinię publiczną, że w sprawie programu willa plus wszystko jest w porządku - i manipulują. Przykładem jest teza wiceministra edukacji Tomasza Rzymkowskiego, jakoby program ministra Czarnka niczym się nie różnił od przekazywania szkół gminnych fundacjom czy stowarzyszeniom. Otóż różni się.

Przekazywanie szkół fundacjom to też willa plus? Nie. Manipulacja wiceministra edukacji

Przekazywanie szkół fundacjom to też willa plus? Nie. Manipulacja wiceministra edukacji

8 lutego 2023, 12:32
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Czwarty odcinek "The Last of Us" znów osiągnął rekord oglądalności - poinformowała sieć HBO odpowiedzialna za produkcję hitowego serialu. To już kolejny - czwarty z rzędu - tydzień, gdy liczba widzów śledzących premierę nowego epizodu rośnie. 

Świetne wyniki "The Last of Us". Kolejne odcinki serialu przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów 

Świetne wyniki "The Last of Us". Kolejne odcinki serialu przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów 

8 lutego 2023, 13:27
Autor:
jdw//am
Źródło:
HBO, tvn24.pl

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce w 2022 roku - wynika z badania Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Na informacje podawane na antenie TVN24 powoływano się prawie 16,3 tysiąca razy.

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w 2022 roku. Wyniki badania

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w 2022 roku. Wyniki badania

7 lutego 2023, 18:28
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Wydłuża się okres, po którym kobiety i mężczyźni będą mieli równe prawa i równe szanse - mówi Aleksandra Karasińska, redaktorka naczelna Forbes Women Polska. We "Wstajesz i wiesz" w TVN24, wraz z Brygidą Grysiak, zastępczynią redaktora naczelnego TVN24, mówiły o równym dostępie ekspertek i ekspertów do mediów. Służyć temu ma projekt "Baza ekspertek #NIECZEKAM107LAT".

#NIECZEKAM107LAT. Dlaczego tak ważny jest głos ekspertek? "Demokracja bez kobiet to pół demokracji"

#NIECZEKAM107LAT. Dlaczego tak ważny jest głos ekspertek? "Demokracja bez kobiet to pół demokracji"

8 lutego 2023, 10:33
Autor:
jdw//am
Źródło:
TVN24

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Akcja Humanitarna i Caritas Polska prowadzą zbiórki pieniędzy na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Liczba ofiar śmiertelnych sięga kilku tysięcy, a rannych idzie w dziesiątki tysięcy. Liczne budynki zostały zniszczone, a wiele ludzi pozostawionych z niczym na dotkliwym mrozie.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Zbiórki na pomoc dla ofiar

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Zbiórki na pomoc dla ofiar

6 lutego 2023, 15:18
Aktualizacja: 7 lutego 2023, 18:01
Aktualizacja:
Autor:
js,
akr
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Bestsellery Empiku za rok 2022 przyznane. Wśród laureatów znaleźli się między innymi Olga Tokarczuk, Remigiusz Mróz, Sanah i Dawid Podsiadło. Transmisja z tego wydarzenia odbyła się w TVN.

Bestsellery Empiku za rok 2022. Lista zwycięzców 

Bestsellery Empiku za rok 2022. Lista zwycięzców 

7 lutego 2023, 22:49
Autor:
red.
Źródło:
TVN

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl