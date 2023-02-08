Значні зміни в Кодексі праці.  Вони можуть вплинути на зарплату

- Роботодавець буде зобов’язаний допустити працівника - після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною - до роботи на поточній посаді на умовах не менш сприятливих, ніж ті, які діяли б, якби він не використав відпустку, - зазначила Моніка Юркевич , юрисконсульт, посилаючись на урядовий проект змін до Кодеусу праці.

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- Тому після повернення він повинен отримати підвищення, якщо підвищення надавалися під час його відсутності, - додала вона.

Відпустка по догляду, звільнення від виконання роботи через форс-мажорні обставини

Триває робота над урядовим законопроектом про внесення змін до Кодексу праці та деяких інших актів, які мають забезпечити більш прозорі та прогнозовані умови праці. У понеділок законопроект розгляне комітет із соціальної політики та сім'ї Сейму.

Юркевич зазначила, що серед пропозицій стосовно відпусток і робочого часу є, серед іншого, дві додаткові перерви, які зараховуютьсяі в робочий час: відпустка по догляду тривалістю п’ять днів на календарний рік і новий вид відпустки - звільнення від виконання роботи через форс-мажорні обставини.

Працівник зможе використовувати неоплачувану відпустку по догляду для особистої опіки чи підтримки родичів або осіб, які проживають у спільному господарстві і які потребують догляду або підтримки за медичними показаннями.

Зміни у відпустках по догляду за дитиною

У календарному році працівник також матиме право на дводенну або 16-годинну відпустку з роботи через форс-мажорні обставини, яку працівники зможуть використати у невідкладних сімейних справах. Моніка Юркевич зазначила, що на час звільнення працівник зберігає право на половину винагороди.

Вона підкреслила, що нові правила також мають на меті полегшити працівникам – батькам або опікунам – поєднання професійного та сімейного життя: "Проектом передбачено індивідуальне право на відпустку по догляду за дитиною як для працівниць, так і для працівників; у рамках відпустки по догляду за дитиною буде запроваджено частину цієї відпустки, яка не підлягає перенесенню - до 9 тижнів для кожного з батьків. Крім того, працівник, який виховує дитину віком до 8 років може претендувати на гнучкий графік роботи". Вона нагадала, що гнучкою організацією праці вважається, наприклад, система роботи у вихідні дні або гнучкий графік, розподілений на частини робочий день і скорочений робочий день.

Роботодавець зобов’язаний буде допустити працівника - після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки на умовах відпустки по вагітності та пологах, материнської відпустки по догляду за дитиною, батьківської відпустки по догляду за дитиною - до роботи на поточній посаді або принаймні на посаді, яка була порівнянна з попередньою, на умовах, не менш сприятливих, ніж ті, які діяли б, якби працівник не взяв відпустку.

Юрисконсульт Моніка Юркевич підкреслила, що оплата праці після такого повернення повинна визначатися так, ніби працівник не використовував ці відпустки, тобто він не може втратити підвищення та додаткові виплати.

- Йдеться про те, що незалежно від того, чи повернувся працівник на нинішню посаду, на рівноцінну чи іншу, відповідну його кваліфікації - це не повинно негативно позначитися на його матеріальному становищі. Після виходу працівника на роботу його повинні підвищити, якщо підвищення, надані за час його відсутності, охоплюють колектив працівників, у якому він перебуває, або всіх працівників підприємства. Інакше роботодавець може бути звинувачений у дискримінації в оплаті праці, - пояснила Юркевич.

Зміни щодо трудових договорів

- Проект містить низку рішень щодо трудових договорів, - сказала Юркевич.

Як пояснила вона, проект передбачає - у випадку угоди на випробувальний термін - можливість домовитися про продовження угоди як на час відпустки, так і на час іншої відсутності працівника на роботі з поважних причин, якщо така відсутність має місце.

Крім того, роботодавці не зможуть заборонити працівникам влаштовуватися на іншу додаткову роботу. Звісно, ​​окрім працевлаштування, конкурентного для роботодавця - цей принцип залишається незмінним.

Проект також запровадить положення щодо припинення строкового трудового договору.

- При розірванні трудового договору, укладеного на певний строк, зазначається причина розірвання, як і у випадку договору, укладеного на невизначений строк. Таким чином, нерівність у Кодексі праці між строковими і безстроковими трудовими договорами буде усунено, - зазначила юрисконсульт Юркевич.

Вона зазначила, що також додано обов’язок інформувати всіх працівників про можливість просування по службі та вакансії, а крім того, працівник, який працевлаштований і виконує свої обов’язки не менше шести місяців, матиме право один раз на рік змінити тип контракту: на безстроковий або з більш передбачуваними та безпечнішими умовами праці.

- Наприклад, він може вимагати, щоб його роботодавець поінформував його про доручену роботу протягом розумного періоду часу, як зазначено в трудових розпорядках або прийнято практиці роботодавця. На таке звернення роботодавець повинен буде дати письмову відповідь і обґрунтувати її, пояснив Юркевич.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl