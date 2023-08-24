Зміни в продажі енергетичних напоїв. Президент прийняв рішення

24 sierpnia 2023, 17:49
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
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Президент Анджей Дуда підписав поправку до закону, яка вводить заборону на продаж неповнолітнім напоїв з додаванням таурину та кофеїну. Закон, окрім того, містить положення про заборону продажу енергетичних напоїв у школах та інших навчальних закладах, а також у торгових автоматах.

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Закон зобов’язує виробників або імпортерів напоїв із додаванням кофеїну чи таурину маркувати упаковку продукту видимою, розбірливою та постійно розміщеною інформацією про вміст - "Енергетичний напій".

Заборона продажу енергетичних напоїв неповнолітнім

Суб’єкт, який продає напої з додаванням кофеїну або таурину особам молодше 18 років, у школах, навчальних закладах і в торгових автоматах, буде підданий штрафу до 2000 злотих.

Таке ж покарання буде застосовано до керівника закладу торгівлі чи громадського харчування, який не виконає обов’язку щодо нагляду та тим самим допустить вчинення правопорушення в цьому закладі. У цьому випадку суд зможе конфіскувати напої з додаванням кофеїну або таурину, навіть якщо вони не були власністю винуватця.

Крім того, суб'єкт, яка виробляє або імпортує напої з додаванням кофеїну чи таурину в упаковці, яка не відповідає вимогам, викладеним у змінах, буде підданий штрафу в розмірі до 200 000 злотих або покаранню у вигляді обмеження волі, або обом покаранням разом. Якщо це діяння вчинено в межах діяльності підприємця, то відповідальною за вчинення забороненого діяння буде вважатися також особа, відповідальна за виробництво або імпорт напоїв з додаванням кофеїну або таурину.

Дозволяють збирати дані про учнів

Нові правила також дозволяють збирати дані про учнів у рамках реєстру "спортивних талантів", а після виконання відповідних процедур - отримуванняї спортивними клубами та асоціаціями дані про спортивні результати студентів. Положення також поширюються на проведення щорічної перевірки фізичної підготовки учнів у рамках уроків фізичної культури.

Закон набирає чинності з 1 вересня 2023 року, за винятком ст.1 (положення про заборону продажу напоїв із додаванням кофеїну та заборону продажу таких напоїв у навчальних закладах та інших закладах системи освіти та в торгових автоматах), яка набирає чинності з 1 січня 2024 року.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Polska
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joan//mro
Źródło:
TVN

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24 sierpnia 2023, 12:31
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN, Instagram