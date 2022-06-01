Зміни в оплаті за рух автострадами для біженців з України. Буде один виняток
З середи біженці з України будуть зобов’язані вносити дорожні оплати згідно з правилами, що діють для інших учасників дорожнього руху. Досі автомобілі з українськими реєстраційними номерами були звільнені від сплати збору.
У вівторок Міністерство інфраструктури повідомило, що з середи, 1 червня, «користувачі транспортних засобів з українськими номерами, які користуються державними та ліцензованими платними дорогами Польщі, будуть зобов’язані сплачувати проїзд на умовах, що застосовуються для інших учасників дорожнього руху».
Безкоштовним для українців проїзд залишався з кінця лютого цього року, коли почалося вторгнення Росії в Україну.
Безкоштовні магістралі для гуманітарної допомоги
У міністерстві зазначили, що зміна не стосується транспортних засобів, які перевозять гуманітарну допомогу для громадян України. «Незалежно від країни реєстрації, такі транспортні засоби і надалі не будуть змушені сплачувати за проїзд платними дорогами у Польщі за умови попереднього повідомлення», - підкреслили у відомстві.
У Міністерстві інфраструктури пояснили, що кожен суб’єкт чи організація, які планують проїзд транспортного засобу чи колони з гуманітарною допомогою територією Польщі, повинні надавати інформацію на адресу humanitarianaid@mi.gov.pl. Йдеться про контактні дані (назва організації, юридична адреса, адреса електронної пошти, контактний телефон, зазначення уповноваженої контактної особи), кількість транспортних засобів, реєстраційні номери транспортних засобів та зазначення країни, в якій транспортний засіб зареєстровано. Крім того, у повідомленні має бути вказаний запланований маршрут через Польщу, з особливим акцентом на ділянках автомагістралей A1, A2 та A4 та дати проїзду Польщею в обох напрямках.
«У разі звільнення від сплати проїзду на концесійних ділянках заявка має бути подана за 24 години», – читаємо в повідомленні.
Źródło: TVN24 Biznes
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