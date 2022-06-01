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Зміни в оплаті за рух автострадами для біженців з України. Буде один виняток

1 czerwca 2022, 13:22

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
TVN24 Biznes
Andrzej Adamczyk o budowie dróg w Polsce
Andrzej Adamczyk o budowie dróg w PolsceTVN24
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TVN24Andrzej Adamczyk o budowie dróg w Polsce

З середи біженці з України будуть зобов’язані вносити дорожні оплати згідно з правилами, що діють для інших учасників дорожнього руху. Досі автомобілі з українськими реєстраційними номерами були звільнені від сплати збору.

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У вівторок Міністерство інфраструктури повідомило, що з середи, 1 червня, «користувачі транспортних засобів з українськими номерами, які користуються державними та ліцензованими платними дорогами Польщі, будуть зобов’язані сплачувати проїзд на умовах, що застосовуються для інших учасників дорожнього руху».

Безкоштовним для українців проїзд залишався з кінця лютого цього року, коли почалося вторгнення Росії в Україну.

Płatne odcinki autostrad w PolsceTVN Turbo

Безкоштовні магістралі для гуманітарної допомоги

У міністерстві зазначили, що зміна не стосується транспортних засобів, які перевозять гуманітарну допомогу для громадян України. «Незалежно від країни реєстрації, такі транспортні засоби і надалі не будуть змушені сплачувати за проїзд платними дорогами у Польщі за умови попереднього повідомлення», - підкреслили у відомстві.

У Міністерстві інфраструктури пояснили, що кожен суб’єкт чи організація, які планують проїзд транспортного засобу чи колони з гуманітарною допомогою територією Польщі, повинні надавати інформацію на адресу humanitarianaid@mi.gov.pl. Йдеться про контактні дані (назва організації, юридична адреса, адреса електронної пошти, контактний телефон, зазначення уповноваженої контактної особи), кількість транспортних засобів, реєстраційні номери транспортних засобів та зазначення ​​країни, в якій транспортний засіб зареєстровано. Крім того, у повідомленні має бути вказаний запланований маршрут через Польщу, з особливим акцентом на ділянках автомагістралей A1, A2 та A4 та дати проїзду Польщею в обох напрямках.

«У разі звільнення від сплати проїзду на концесійних ділянках заявка має бути подана за 24 години», – читаємо в повідомленні.

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Autor:Ред

Źródło: TVN24 Biznes

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Autor:
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tm/gp
Źródło:
PAP

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