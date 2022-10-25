Зміни в допомозі біженцям з України. З'явився проект поправок до закону

25 października 2022, 17:48
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy
TVN24 WrocławZmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy

В Центрі законодавства при уряді з'явився проект, який змінює правила надання допомоги біженцям з України. Якщо поправку ухвалять, вони повинні будуть брати участь у витратах на проживання в місцях колективного проживання. Також зміняться правила виплати допомоги '500 плюс".

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За останні місяці змінився сам характер допомоги українцям, які тікають від війни. Спочатку це був цілеспрямований громадянський рух "знизу". Допомагати взялися приватні особи, які забирали біженців під власний дах або організовували доставку речей першої необхідності до нашого східного кордону. В наступні тижні це був пошук і впровадження системних рішень, які б дозволили облаштувати сусідів в нашій країні.

За словами директора Інституту прав мігрантів Бартоломея Потоцького, українські громадяни після прибуття до Польщі можуть одноразово подати заявку на допомогу у розмірі 300 злотих. Вони також можуть претендувати на допомогу, яку надають громадянам Польщі: "Гарний старт" на початку навчального року, співфінансування витрат на вугілля, електроенергію чи допомогу у догляді за дитиною "500 плюс". Крім того, вони включені в систему охорони здоров'я.

– Польща вирішила запропонувати невелику допомогу адресно, лише українським громадянам, дозволивши, натомість цим людям отримувати польську соціальну допомогу. Якщо взяти до уваги запропоновану експертами модель розгляду цього питання, то висновок - ця допомога надто мала, особливо на самому початку. Витрати на проживання, продукти у великих чи менших містах ці 300 злотих не покривають.  Ця початкова підтримка має бути іншою, має відповідати ринковим цінам. Однак на пізніших етапах рішення ухвалено правильні, - вважає Потоцький.

Зміни в законі

У п'ятницю в Центрі законодавства при уряді з'явився проект поправок, які змінюють правила надання допомоги українцям. Найважливіші положення, які відрізняються від "старої" версії правил, це, поміж іншого, питання субсидій на проживання. Місцева влада має отримати право стягувати частину плати з гостей з України.

- Через 120 днів - ми вже запровадили це кілька місяців тому - ті, хто залишається в Польщі, повинні брати участь у витратах, якщо вони у приватних осіб. А тепер ми запроваджуємо таке ж правило в випадку колективного розміщення. Ми хочемо, щоб та частина біженців, яка може адаптуватися в Польщі, яка може нормально функціонувати в нашій країні, почала покривати частину коштів. Наразі в цих місцях (колективного розміщення - ред.) перебуває 80 тисяч осіб, - каже Павел Шефернакер, урядовий уповноважений у справах біженців з України.

Згідно з новою ідеєю, через 120 днів іноземці повинні будуть брати участь у витратах на проживання. Їм доведеться віддавати 50 відсотків (але не більше 40 злотих на день), а після наступних 60 днів ця частка становитиме 75 відсотків (але не більше 60 злотих на день). Це стосується місць, облаштованих органами місцевого самоврядування за розпорядженням воєводи. Вимога не стосується кількох категорій біженців, зокрема, вагітних жінок, людей з обмеженими можливостями, дітей, пенсіонерів та людей у скрутному становищі.

Зміни стосуватимуться також функціонування електронного документа diia.pl, який видається громадянам України, які перетнули польсько-український кордон після 24 лютого. Документ формуватиметься автоматично, так само будуть передані відомості про громадянина, який виїжджає з Польщі, тому пільги типу "500 плюс" будуть заблоковані одразу, а не із затримкою, як це було раніше.

Понад мільйон біженців у Польщі

Цифра, наведена Шефернакером, - це насправді невеликий відсоток біженців у Польщі. За підрахунками нині в нашій державі залишаються понад 1 мільйон 100 тисяч українців, які втекли від війни. З них 650 тисяч - люди працездатного віку, з них 400 тисяч - працевлаштовані. Багато сімей винаймають квартири і віддають дітей до польських шкіл.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

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