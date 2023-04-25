Зміни штрафів.  Буде новий спосіб отримання

Отримати штраф за правопорушення, зафіксоване камерою, можна буде через Інтернет. У п'ятницю постанову з цього приводу було опубліковано у Віснику законів. Доручення буде доступне правопорушнику для завантаження протягом 21 дня. Після закінчення цього терміну квиток буде доставлено традиційним способом, тобто рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

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У п’ятницю в Віснику законів (Dzienniku Ustaw) було опубліковано розпорядження прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про внесення змін до положення про накладення штрафів за допомогою штрафного квитка. Нові правила набудуть чинності через 30 днів після оголошення.

"Цей період дозволить внести необхідні зміни до Центрального реєстру правопорушень (CEN), який є телекомунікаційною системою, за допомогою якої інспектор виписує штраф і передає його покараній особі", - пояснюється в оцінці наслідків нового припису, доданій до проекту.

Повідомлення про штраф електронною поштою

Постанова запровадить можливість повідомлення про штраф через Інтернет. "Наразі Генеральна інспекція автомобільного транспорту за правопорушеннями, які виявляються за допомогою стаціонарних фіксуючих пристроїв (камер), формує штрафи за допомогою інформативної телекомунікаційної системи, які потім доставляються порушникам традиційною поштою - рекомендованим листом з повідомленням про вручення, що суттєво подовжує тривалість провадження, а також створює витрати з боку Держказначейства" - зазначено в оцінці регуляторного впливу, що додається до проекту.

У обґрунтуванні вказано, що лише у 2021 році на поштові відправлення GITD (Головна інспекція дорожнього транспорту) витратила понад 16 мільйонів злотих.

Урядники зазначили, що "доставка квитанції в електронному вигляді не потребує створення паперової кореспонденції та її традиційної пересилки через поштового оператора, а отже, сприяє зменшенню витрат на провадження".

"Доступність на термін в 21 день"

Щоб отримати штраф в електронному вигляді, вам необхідно мати обліковий запис в Електронному офісі обслуговування клієнтів (eBOK), яким керує Центр автоматичного контролю за дорожнім рухом (CANARD), який є організаційним підрозділом Генеральної інспекції дорожнього руху.

"Обліковий запис на eBOK можуть створити лише ті суб'єкти, які використовують довірений профіль ePUAP або кваліфікований підпис, що гарантує підтвердження особи заявника. Кожна дія на eBOK є повністю підзвітною, а це означає, що відомо, хто і коли відкрив попередній перегляд окремих документів і хто відправляв листування", - йдеться в повідомленні. Водночас зазначають, що "доступ до окремих справ належним чином забезпечений".

Згідно з інформацією, наданою урядом, до травня 2022 року на eBOK CANARD зареєструвалося понад 150 000 користувачів, і "це число постійно зростає".

Щоб отримати повідомлення про штраф в електронному вигляді, потрібно дати згоду на це в системі. Необхідно буде використовувати кваліфікований електронний підпис, довірений підпис або особистий підпис.

"Вручення повідомлення про штраф засобами електронного зв’язку полягає в тому, щоб зробити доступним на 21 день винуватцю для завантаження та самостійного друку квитанції, сформованої за допомогою ІКТ-системи у вигляді зображення розділів "А", "В" та "С", - читаємо в роз'ясненні.

"Датою прийняття штрафу є день, коли правопорушник підтвердив його отримання в системі ІКТ. У разі, якщо порушник протягом періоду нарахування штрафу в системі ІКТ з будь-яких причин не приймає та не сплачує штрафу, нарахований штраф буде доставлено традиційним способом (...), тобто рекомендованим листом з повідомленням про вручення", - пояснили в повідомленні.

Нові формуляри

Крім того, Положення вносить зміни до зразків формулярів про штраф, оскільки вони не враховують нові законодавчі основи.

"Бланки штрафів, оформлені на підставі чинних положень, можуть використовуватися до вичерпання їх обігу, але не більше 24 місяців з дня набрання чинності цією постановою", - читаємо в постанові.

Źródło: red.