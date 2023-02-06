Зміни на командних посадах у Війську Польському. Президент вручив номінації Вєславу Кукулі та Мацєю Клішу

Президент Анджей Дуда вручив генералові броні Вєславу Кукулі номінацію на посаду генерального командувача родами Збройних сил, а бригадному генералу Мацєю Клішу - на посаду командувача Силами територіальної оборони. Під час церемонії Дуда сказав, що "основне завдання командного складу - формувати Збройні сили Польщі таким чином, щоб нікому й на думку не спало, що на Річпосполиту можна напасти".

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У понеділок Анджей Дуда передав генералу броні Вєславу Кукулі акт про призначення генеральним командувачем родів Збройних сил Польщі. У свою чергу бригадний генерал Мацєй Кліш отримав від Президента акт про призначення на посаду командувача Сил територіальної оборони. Президент також нагородив генерала Ярослава Міку Офіцерським хрестом Ордена "Відродження Польщі".

Зміни на командних посадах у Війську Польському. Президент вручив номінації Вєславу Кукулі PAP/Radek Pietruszka

Генерали Кукула та Кліш почнуть виконувати обов’язки у вівторок, 7 лютого.

- Це один із найважливіших моментів у функціонуванні Війська Польського за останні роки – сказав президент під час церемонії в Президентському палаці.

Дуда відзначив, що перебування на чолі Генерального командування родів Збройних сил Польщі протягом двох термінів є особливою вершиною військової кар’єри генерала Ярослава Міки. Він подякував йому за сумлінне служіння Батьківщині та ефективне виконання всіх завдань на цій посаді, особливо у складний період останніх трьох років. Він підкреслив, що під командуванням Міки польська армія зіткнулася з найбільшими випробуваннями за понад 30 років.

"Це велике завдання, яке є і повинне виконуватися постійно"

Президент також зазначив, що перед новим командувачем генералом Вєславом Кукулою стоїть багато викликів, зокрема впровадження нової зброї в польській армії.

- Основним завданням нас, політиків, а також командного складу є формування Збройних Сил Польщі таким чином, щоб нікому не спадало на думку, що можна напасти на Річпосполиту, порушити спокій наших співгромадян і наражати їх на небезпеку, - сказав він.

Дуда наголосив, що польська армія має бути настільки добре оснащеною, навченою, ефективною, сильною та організованою, щоб стримувати будь-якого потенційного нападника.

- Це велике завдання, яке є і повинне виконуватися постійно, - додав він.

Президент також відзначив заслуги Кукули у створенні Сил територіальної оборони. Він підкреслив, що завдання завершити процес створення WOT (Wojska obrony terytorialnej) було передано генералу Мацєю Клішу. Дуда попросив його якнайкраще використати потенціал солдат WOT, які, за його словами, є "надзвичайним національним надбанням", патріотами, які хочуть служити своїй батьківщині і готові загинути задля її захисту, готові загинути, допомагаючи іншій людині.

Генерали Кукула та Кліш почнуть виконувати обов’язки у вівторок, 7 лютого. PAP/Radek Pietruszka

Зміни на командних посадах

Як повідомило Бюро національної безпеки, зміни на командних посадах пов’язані із закінченням терміну повноважень генерала Ярослава Міки на посаді генерального командувача родами Збройних сил і генерал-лейтенанта Вєслава Кукули на посаді командувача Силами територіальної оборони. Термін повноважень генерала Кукули закінчився наприкінці 2022 року, відтоді обов'язки командувача виконував генерал Кліш.

У 2016 році генерал Кукула був призначений на посаду командувача WOT тодішнім головою Міністерства національної оборони. Раніше він служив, зокрема, у складі польського військового контингенту в Іраку, також був командиром Військового підрозділу командос.

Генерал Кліш є заступником командувача WOT з 2020 року, раніше він був начальником штабу цього формування. Він також працював у командуванні спецназу, був начальником штабу Військового підрозділу командос. Брав участь у місіях у Боснії та Герцеговині, а також в Афганістані.

Генерал Міка, який завершує свою каденцію на посаді головнокомандувача родів Збройних сил, обіймає цю посаду з 2017 року. Раніше він командував 11-ю Любуською бронекавалерійською дивізією, був начальником штабу 12-ї Щецинської механізованої дивізії, також служив у складі польського військового контингенту в Іраку та брав участь у місії ISAF в Афганістані.

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Autor:red.

Źródło: PAP