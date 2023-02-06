Зміни на командних посадах у Війську Польському. Президент вручив номінації Вєславу Кукулі та Мацєю Клішу

6 lutego 2023, 16:49
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Andrzej Duda wręczył Wiesławowi Kukule akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Andrzej Duda wręczył Wiesławowi Kukule akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
TVN24
TVN24Andrzej Duda wręczył Wiesławowi Kukule akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Президент Анджей Дуда вручив генералові броні Вєславу Кукулі номінацію на посаду генерального командувача родами Збройних сил, а бригадному генералу Мацєю Клішу - на посаду командувача Силами територіальної оборони. Під час церемонії Дуда сказав, що "основне завдання командного складу - формувати Збройні сили Польщі таким чином, щоб нікому й на думку не спало, що на Річпосполиту можна напасти".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У понеділок Анджей Дуда передав генералу броні Вєславу Кукулі акт про призначення генеральним командувачем родів Збройних сил Польщі. У свою чергу бригадний генерал Мацєй Кліш отримав від Президента акт про призначення на посаду командувача Сил територіальної оборони. Президент також нагородив генерала Ярослава Міку Офіцерським хрестом Ордена "Відродження Польщі".

Зміни на командних посадах у Війську Польському. Президент вручив номінації Вєславу КукуліPAP/Radek Pietruszka

Генерали Кукула та Кліш почнуть виконувати обов’язки у вівторок, 7 лютого.

- Це один із найважливіших моментів у функціонуванні Війська Польського за останні роки – сказав президент під час церемонії в Президентському палаці.

Дуда відзначив, що перебування на чолі Генерального командування родів Збройних сил Польщі протягом двох термінів є особливою вершиною військової кар’єри генерала Ярослава Міки. Він подякував йому за сумлінне служіння Батьківщині та ефективне виконання всіх завдань на цій посаді, особливо у складний період останніх трьох років. Він підкреслив, що під командуванням Міки польська армія зіткнулася з найбільшими випробуваннями за понад 30 років.

"Це велике завдання, яке є і повинне виконуватися постійно"

Президент також зазначив, що перед новим командувачем генералом Вєславом Кукулою стоїть багато викликів, зокрема впровадження нової зброї в польській армії. 

- Основним завданням нас, політиків, а також командного складу є формування Збройних Сил Польщі таким чином, щоб нікому не спадало на думку, що можна напасти на Річпосполиту, порушити спокій наших співгромадян і наражати їх на небезпеку, - сказав він.

Дуда наголосив, що польська армія має бути настільки добре оснащеною, навченою, ефективною, сильною та організованою, щоб стримувати будь-якого потенційного нападника. 

- Це велике завдання, яке є і повинне виконуватися постійно, - додав він.

Президент також відзначив заслуги Кукули у створенні Сил територіальної оборони. Він підкреслив, що завдання завершити процес створення WOT (Wojska obrony terytorialnej) було передано генералу Мацєю Клішу. Дуда попросив його якнайкраще використати потенціал солдат WOT, які, за його словами, є "надзвичайним національним надбанням", патріотами, які хочуть служити своїй батьківщині і готові загинути задля її захисту, готові загинути, допомагаючи іншій людині.

Генерали Кукула та Кліш почнуть виконувати обов’язки у вівторок, 7 лютого.PAP/Radek Pietruszka

Зміни на командних посадах

Як повідомило Бюро національної безпеки, зміни на командних посадах пов’язані із закінченням терміну повноважень генерала Ярослава Міки на посаді генерального командувача родами Збройних сил і генерал-лейтенанта Вєслава Кукули на посаді командувача Силами територіальної оборони. Термін повноважень генерала Кукули закінчився наприкінці 2022 року, відтоді обов'язки командувача виконував генерал Кліш.

У 2016 році генерал Кукула був призначений на посаду командувача WOT тодішнім головою Міністерства національної оборони. Раніше він служив, зокрема, у складі польського військового контингенту в Іраку, також був командиром Військового підрозділу командос.

Генерал Кліш є заступником командувача WOT з 2020 року, раніше він був начальником штабу цього формування. Він також працював у командуванні спецназу, був начальником штабу Військового підрозділу командос. Брав участь у місіях у Боснії та Герцеговині, а також в Афганістані.

Генерал Міка, який завершує свою каденцію на посаді головнокомандувача родів Збройних сил, обіймає цю посаду з 2017 року. Раніше він командував 11-ю Любуською бронекавалерійською дивізією, був начальником штабу 12-ї Щецинської механізованої дивізії, також служив у складі польського військового контингенту в Іраку та брав участь у місії ISAF в Афганістані.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Andrzej Duda
Wojsko Polskie
Pozostałe wiadomości

W Turcji, Syrii, a także w Libanie nad ranem zatrzęsła się ziemia. Trzęsienie ziemi miało magnitudę między 7,4 a 7,9. W Turcji zginęło co najmniej 1541 osób, w Syrii 820. Liczba rannych przekroczyła 10 tysięcy. Wiele domów jest kompletnie zniszczonych. Trwa akcja ratunkowa. Przed godziną 12 czasu polskiego w Turcji i Syrii odnotowano kolejne wstrząsy.

Bardzo silne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Zabici i ranni

Bardzo silne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Zabici i ranni

6 lutego 2023, 5:53
Aktualizacja: 6 lutego 2023, 16:28
Aktualizacja:
Autor:
pqv,
pp,
akr/adso,
mtom
Źródło:
PAP, Reuters, CNN

Izrael jest gotów spełnić prośbę Syrii o pomoc w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi, które nawiedziło w poniedziałek ten kraj oraz sąsiednią Turcję - przekazał premier Benjamin Netanjahu. Agencja Reutera zwraca uwagę, że byłby to rzadki przypadek współpracy między pogrążonymi w konflikcie państwami. Wcześniej szef izraelskiego rządu polecił wysłanie pomocy do Turcji.

Trzęsienie ziemi. Izrael gotów przekazać pomoc Syrii, z którą jest w konflikcie

Trzęsienie ziemi. Izrael gotów przekazać pomoc Syrii, z którą jest w konflikcie

6 lutego 2023, 16:14
Autor:
mjz//rzw
Źródło:
Reuters

Płatnicy nie mogą wypełnić obowiązku wysłania PIT-11 bez naginania prawa. MF zna sprawę i nic nie robi – takimi słowami określa chaos, z jakim musieli zmierzyć się przedsiębiorcy, Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa i partner w Grant Thornton. Gigantyczny problem pojawił się w momencie, gdy pracodawca musiał złożyć PIT-11 za zatrudnionego cudzoziemca. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że bez numeru PESEL ani rusz, a nie każdy obcokrajowiec w Polsce go ma. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", przedsiębiorcy znaleźli rozwiązanie, ale może być ono źródłem kolejnych kłopotów.

"Podatkowa żenada roku. MF zna sprawę i nic nie robi"

"Podatkowa żenada roku. MF zna sprawę i nic nie robi"

6 lutego 2023, 15:44
Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, "Dziennik Gazeta Prawna"

Trwają poszukiwania 45-letniej Nicoli Bulley, która 27 stycznia wyszła nad rzekę na spacer z psem i zniknęła bez śladu. - Jesteśmy tak pewni, jak tylko możemy być, że Nicola nie opuściła obszaru, w którym była ostatnio widziana - twierdzi policja. Rodzina nie traci nadziei, że kobietę uda się odnaleźć żywą.

Wyszła na spacer z psem, zniknęła bez śladu. Policja przedstawiła hipotezę w sprawie Nicoli Bulley

Wyszła na spacer z psem, zniknęła bez śladu. Policja przedstawiła hipotezę w sprawie Nicoli Bulley

6 lutego 2023, 14:29
Autor:
pb//az
Źródło:
BBC, The Guardian

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zebrało się w poniedziałek w siedzibie partii, by omówić "wszystkie najważniejsze tematy bieżące" - przekazał Ryszard Terlecki, szef klubu PiS. Mówił też o stanie zdrowia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zapewnił również, że Kaczyński zna sprawę willi plus. Zapewnił, że partia rządząca "spokojnie podchodzi" do zapowiedzi opozycji, która chce wotum nieufności wobec ministra Czarnka. - Oczywiście obronimy naszego ministra, jeśli by do tego doszło - zapewnił.

Kierownictwo PiS o przygotowaniach do roku wyborczego. Terlecki: mamy już prezesa całkiem na chodzie

Kierownictwo PiS o przygotowaniach do roku wyborczego. Terlecki: mamy już prezesa całkiem na chodzie

6 lutego 2023, 14:17
Autor:
ads
/ prpb
Źródło:
TVN24

Nazywała się Aleksandra Gabrysiak. Pacjenci mówili na nią "Doktor Ola". Pomagała samotnym matkom, alkoholikom i bezdomnym. Zginęła, wraz z córką, z rąk jednego ze swoich podopiecznych. Mija 30 lat od tych dramatycznych wydarzeń. Przyjaciółka lekarki mówi, że dr Gabrysiak "była wszystkim dla wszystkich, którzy potrzebowali pomocy". W weekend odbyła się msza w intencji rychłego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego dr Gabrysiak.

Pomagała wszystkim. Zginęła, wraz z córką, z rąk jednego ze swoich podopiecznych. Mija 30 lat od śmierci Doktor Oli 

Pomagała wszystkim. Zginęła, wraz z córką, z rąk jednego ze swoich podopiecznych. Mija 30 lat od śmierci Doktor Oli 

6 lutego 2023, 15:08
Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Przytłaczające zmęczenie, zwiększone pragnienie, częstsze oddawanie moczu, utrata wagi, swędzenie w okolicy narządów płciowych czy długie gojenie się ran, to sześć objawów cukrzycy typu II, których nie należy ignorować - wskazuje ekspert brytyjskiej organizacji charytatywnej Diabetes UK na łamach portalu Independent. 

Sześć najczęściej ignorowanych objawów cukrzycy typu II. "Są trudne do zauważenia"

Sześć najczęściej ignorowanych objawów cukrzycy typu II. "Są trudne do zauważenia"

6 lutego 2023, 15:55
Autor:
jdw//am
Źródło:
Independent, gov.pl, IDF Diabetes Atlas

Po raz pierwszy w historii Tatrzański Park Narodowy zamknął dla turystów cały obszar Tatr ze względu na panujące tam skrajnie trudne warunki i zagrożenie lawinowe. Do osób, które ignorują zakaz i ostrzeżenia, z osobistym apelem zwróciła się w mediach społecznościowych Anna Wesołowska, córka ratownika TOPR, który 22 lata temu stracił życie, ratując turystów, których zasypała lawina.

Ratownik TOPR zginął podczas akcji. Jego córka po latach pisze do turystów

Ratownik TOPR zginął podczas akcji. Jego córka po latach pisze do turystów

6 lutego 2023, 14:32
Autor:
bp/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Kredytobiorcy dostali sądowy nakaz zapłaty 400 tysięcy złotych za niespłacony kredyt przeliczany do franka szwajcarskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną w tej sprawie, która została uwzględniona przez Sąd Najwyższy. SN uchylił nakaz zapłaty, a sprawę zwrócił sądowi okręgowemu - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie.

Bank zażądał 400 tysięcy złotych za niespłacony kredyt. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Bank zażądał 400 tysięcy złotych za niespłacony kredyt. Jest decyzja Sądu Najwyższego

6 lutego 2023, 14:48
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej uruchomiło zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Są zabici i ranni, a wiele budynków jest kompletnie zniszczonych.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Zbiórka na pomoc dla ofiar

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Zbiórka na pomoc dla ofiar

6 lutego 2023, 15:18
Autor:
js
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Rada Polityki Pieniężnej w tym tygodniu zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Dwudniowe posiedzenie decyzyjne rozpocznie się we wtorek. Zdaniem ekonomistów to najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu na krajowym rynku finansowym. Jaką decyzję podejmie RPP podczas lutowego posiedzenia? Poniżej piszemy o prognozach ekonomistów największych banków w Polsce.

"Najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu". Są prognozy ekonomistów

"Najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu". Są prognozy ekonomistów

6 lutego 2023, 16:23
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Mury zamku Gaziantep runęły po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło w poniedziałek Turcję. Fortyfikacja została wzniesiona przez Rzymian, do niedawna stanowiła atrakcję turystyczną południowo-wschodniej części kraju.

Pamiętał czasy Rzymian. Zamek w Turcji zniszczony przez trzęsienie ziemi

Pamiętał czasy Rzymian. Zamek w Turcji zniszczony przez trzęsienie ziemi

6 lutego 2023, 15:03
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
CNN, tvn24.pl

W trakcie telewizyjnej transmisji z dotkniętej poniedziałkowym trzęsieniem ziemi Malatyi w Turcji, miasto nawiedziły dwa kolejne wstrząsy wtórne. Relację dziennikarza stacji ANews przerwał huk, po którym ulice pochłonęły kłęby pyłu.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Telewizyjna relacja przerwana przez wstrząsy wtórne. Nagranie

Trzęsienie ziemi w Turcji. Telewizyjna relacja przerwana przez wstrząsy wtórne. Nagranie

6 lutego 2023, 14:53
Autor:
ft\mtom
Źródło:
Reuters

Silne trzęsienie ziemi doprowadziło do ogromnych zniszczeń w Turcji. Na opublikowanym nagraniu widać moment zawalenia się kilkupiętrowego budynku.

Zatrzęsła się ziemia, runął kilkupiętrowy budynek. Nagranie

Zatrzęsła się ziemia, runął kilkupiętrowy budynek. Nagranie

6 lutego 2023, 9:00
Autor:
ads\mtom
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Polscy strażacy wezmą udział w misji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji, do którego doszło w poniedziałek nad ranem. Na miejsce wyleci grupa 76 strażaków i osiem psów ze specjalizacją pracy w gruzowisku. Szef Państwowej Straży Pożarnej gen. brygady Andrzej Bartkowiak na konferencji prasowej przekazał, że strażacy wylądują na lotnisku w Gaziantep, mieście w pobliżu którego miało miejsce epicentrum wstrząsów. - Skala zniszczeń, ale także nasze ogromne zaangażowanie i doświadczenie spowodują, że najprawdopodobniej trafimy do najtrudniejszych miejsc - mówił.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii, na pomoc udają się polscy strażacy. "Jako jedyni lądujemy w epicentrum"

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii, na pomoc udają się polscy strażacy. "Jako jedyni lądujemy w epicentrum"

6 lutego 2023, 9:20
Aktualizacja: 6 lutego 2023, 15:42
Aktualizacja:
Autor:
anw,ps
Źródło:
PAP, TVN24, tvnmeteo.pl

Będzie wysłuchanie publiczne w sprawie Lex pilot. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przegrali głosowanie w trakcie obrad sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Na komisji - wobec równej liczby głosów za i przeciw - zdecydował głos przewodniczącego. Jeżeli przepisy rządowego projektu wejdą w życie, operatorzy płatnej telewizji będą musieli obowiązkowo udostępniać, na pierwszych miejscach listy, jedynie pięć kanałów telewizji rządowej.

PiS przegrywa głosowanie w komisji. Projekt ustawy Lex pilot zawieszony do wysłuchania publicznego

PiS przegrywa głosowanie w komisji. Projekt ustawy Lex pilot zawieszony do wysłuchania publicznego

6 lutego 2023, 13:00
Autor:
akw/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Zawiadamiamy prokuraturę i Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie przydzielonych przez Przemysława Czarnka dotacji. Żądamy tego, by te instytucje zajęły się sprawdzeniem rzetelności procedur, jakie zostały w tym konkursie przeprowadzone - poinformowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas.

Posłanki KO idą do prokuratury i NIK w sprawie dotacji od Czarnka. Żądamy "sprawdzenia rzetelności procedur"

Posłanki KO idą do prokuratury i NIK w sprawie dotacji od Czarnka. Żądamy "sprawdzenia rzetelności procedur"

6 lutego 2023, 11:05
Autor:
ads,
ft/adso
Źródło:
TVN24

Policja w High Springs na Florydzie odnalazła poszukiwane od prawie roku rodzeństwo: jedenastoletnią Brooke Gilley i dwunastoletniego Adriana Gilleya. Były z matką, Kristi Nicole Gilley, którą pozbawiono praw rodzicielskich. Funkcjonariusze aresztowali kobietę.

Uprowadzone dzieci zostały znalezione rok później w supermarkecie

Uprowadzone dzieci zostały znalezione rok później w supermarkecie

6 lutego 2023, 10:16
Autor:
wac//az
Źródło:
High Springs Police Department, ABC News, The Sun, Medico Topics

Boty napędzane sztuczną inteligencją potrafią w ciągu kilku sekund stworzyć tekst czy wygenerować obraz. Umieją też analizować dane i wyciągać z nich wnioski. Już teraz mogłyby z powodzeniem wyprzeć z rynku pracy część przedstawicieli wielu branż, a przecież zjawisko to dopiero nabiera rozpędu. "Business Insider" wskazał 10 zawodów, w przypadku których zastąpienie ludzi technologią jest najbardziej prawdopodobne.

Komu sztuczna inteligencja zabierze pracę? Tych 10 zawodów jest szczególnie zagrożonych

Komu sztuczna inteligencja zabierze pracę? Tych 10 zawodów jest szczególnie zagrożonych

6 lutego 2023, 12:23
Autor:
kgo//az
Źródło:
Business Insider

Prokuratura Rejonowa we Włocławku postawiła zarzut zabójstwa i spowodowania pożaru, który miał na celu zatarcie śladów zbrodni. To efekt pożaru przydomowego garażu w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie strażacy odnaleźli ciało 36-latki. Podejrzanym jest partner kobiety.

Palił się przydomowy garaż, w środku znaleźli ciało 36-latki. Zarzut zabójstwa dla partnera kobiety

Palił się przydomowy garaż, w środku znaleźli ciało 36-latki. Zarzut zabójstwa dla partnera kobiety

6 lutego 2023, 13:56
Autor:
mm/
tam
Źródło:
TVN24 Pomorze

Śnieżne zaspy, których wysokość sięgała głowy dorosłego człowieka, przysypały powiat limanowski (woj. małopolskie). W weekend w wyżej położonych obszarach sytuacja pogodowa była bardzo trudna, a część dróg była miejscami nieprzejezdna. Po odśnieżeniu trasy łączącej Słopnice z Kamienicą wzdłuż zasypanej jezdni utworzyły się wysokie śnieżne "ściany". Dojazd do niektórych nieruchomości musiała odśnieżać koparka.

Dwumetrowe zaspy śniegu, między nimi biała droga. Atak zimy w powiecie limanowskim

Dwumetrowe zaspy śniegu, między nimi biała droga. Atak zimy w powiecie limanowskim

6 lutego 2023, 13:28
Autor:
bp/
tam
Źródło:
Limanowa.in, tvn24.pl

Dell zamierza zwolnić 6650 pracowników - informuje Bloomberg. Wszystko przez drastyczny spadek popytu na komputery osobiste. To już kolejna firma z sektora technologicznego, która zdecydowała się w ostatnim czasie na dużą redukcję zatrudnienia.

Koniec boomu na komputery. Gigant zwolni ponad 6,5 tysiąca osób

Koniec boomu na komputery. Gigant zwolni ponad 6,5 tysiąca osób

6 lutego 2023, 13:42
Autor:
mp/ToL
Źródło:
Bloomberg

Matka i siedmioro dzieci w wieku od dwóch do 14 lat zginęli w pożarze domu w miejscowości Charly-sur-Marne w departamencie Aisne w północno-wschodniej Francji - poinformowały lokalne władze.

Francja. Matka i siedmioro dzieci zginęli w pożarze

Francja. Matka i siedmioro dzieci zginęli w pożarze

6 lutego 2023, 8:07
Aktualizacja: 6 lutego 2023, 12:34
Aktualizacja:
Autor:
adso,
ads
Źródło:
PAP, thelocal.fr

Z Porozumienia wystąpili w poniedziałek poseł Michał Wypij, rzecznik koła Jan Strzeżek oraz grupa młodych członków zarządu partii. Jest to następstwo zapowiedzi współpracy ugrupowania z AgroUnią.

Michał Wypij i Jan Strzeżek występują z Porozumienia

Michał Wypij i Jan Strzeżek występują z Porozumienia

6 lutego 2023, 11:33
Autor:
ft/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Poniedziałek jest 348. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Nie widzimy obecnie ryzyka ofensywy Rosji z różnych kierunków, jak miało to miejsce w lutym 2022 roku. Rosjanie zmienili taktykę i będą przeprowadzać skoncentrowane ataki na konkretnych kierunkach – ocenił minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie z portalem Ukraińska Prawda. Największe zgrupowania wojsk rosyjskich znajdują się obecnie na wschodzie i południu Ukrainy. W tych regionach - według Reznikowa - należy się spodziewać ewentualnych nowych uderzeń. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraiński minister: nie widzimy ryzyka ofensywy Rosji z różnych kierunków

Ukraiński minister: nie widzimy ryzyka ofensywy Rosji z różnych kierunków

6 lutego 2023, 5:02
Aktualizacja: 6 lutego 2023, 13:18
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Pracowałem w wielu organizacjach pozarządowych. Nie dostawaliśmy nigdy żadnego wsparcia. Nie widzę w tym nic złego, że są takie organizacje, które startują do konkursu i państwo w ramach tego konkursu przyznaje im dotacje - mówił w TVN24 prezydencki minister Marcin Przydacz. Komentował w ten sposób dotacje od ministra edukacji dla fundacji związanych z PiS. - Trzeci sektor, sektor pozarządowy przez wiele ostatnich lat nie był wspierany w wystarczającym stopniu - dodał Przydacz.

Willa Plus. Pieniądze podatników na nieruchomości. Przydacz "nie widzi nic złego" w dotacjach

Willa Plus. Pieniądze podatników na nieruchomości. Przydacz "nie widzi nic złego" w dotacjach

6 lutego 2023, 10:34
Autor:
ads/adso
Źródło:
TVN24
Raczkują, a dostały miliony od Czarnka. Czym sobie zasłużyły? To proste

Raczkują, a dostały miliony od Czarnka. Czym sobie zasłużyły? To proste

4 lutego 2023, 6:45
Źródło:
Konkret24
Premium
Inwigilacja Krzysztofa Brejzy Pegasusem. "Sądowi powinny zapalić się wszystkie ostrzegawcze lampki"

Inwigilacja Krzysztofa Brejzy Pegasusem. "Sądowi powinny zapalić się wszystkie ostrzegawcze lampki"

6 lutego 2023, 7:06
Maciej
Duda,
Łukasz
Ruciński
Autor:
Maciej
Duda,
Łukasz
Ruciński
Źródło:
"Superwizjer" TVN
Premium

Po czterech miesiącach prac parlamentarnych prezydent podpisał ustawę budżetową na 2023 rok. W czasie debat nad nią opozycja wytykała rządzącym "pisancjum" - chodzi o 1,5 miliarda złotych na wydatki w kancelarii premiera. Posłowie podkreślali, że to kilkanaście razy więcej niż w czasie rządów PO-PSL. Sprawdziliśmy więc wydatki kancelarii – planowane i zrealizowane - w ostatnich 15 latach. 

Dwa razy, 10 razy, 12 razy więcej? Jak rosły wydatki na kancelarię premiera 

Dwa razy, 10 razy, 12 razy więcej? Jak rosły wydatki na kancelarię premiera 

6 lutego 2023, 11:15
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Grammy 2023 przyznane. Beyonce stała się najczęściej nagradzaną osobą w historii nagród Amerykańskiej Akademii Fonograficznej. Podczas 65. gali wręczenia "złotych gramofonów" Beyonce doceniono czterokrotnie.

Grammy 2023. Beyonce rekordzistką nagród

Grammy 2023. Beyonce rekordzistką nagród

6 lutego 2023, 7:12
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona //az
Źródło:
tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Luty jest miesiącem wielu nowości filmowych i serialowych na HBO Max, ale swoją premierę będą mieć także trzy dokumenty, m.in. "Johnny Depp kontra Amber Heard". Widzowie mogą liczyć też na kontynuacje swoich ulubionych produkcji, takich jak "The Last of Us". Co warto obejrzeć w tym miesiącu?

Nowości na HBO Max. Co obejrzeć w lutym?

Nowości na HBO Max. Co obejrzeć w lutym?

6 lutego 2023, 8:52
Autor:
pb//mro
Źródło:
HBO Max

Ze dwadzieścia lat temu w "The Wall Street Journal", czyli w myśl nazewnictwa obowiązującego w czasach mojej młodości - organie światowej finansjery - przeczytałem artykuł, wedle którego Światowe Forum Gospodarcze odbywające się rokrocznie w Davos to nie żadne spotkanie gospodarcze tylko impreza towarzyska dla bogatych. Zjeżdżają się oni do tego szwajcarskiego uzdrowiska, aby przy dobrych trunkach i eleganckich zakąskach porozmawiać o przyszłości świata.

Davos

Davos

6 lutego 2023, 12:30
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl