Зміни для українців у Польщі. Вони зможуть подавати заяви на дозвіл на тимчасове проживання

2 kwietnia 2023, 16:06
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
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Громадяни України, які мають номер PESEL зі статусом UKR, зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання для роботи чи ведення бізнесу, - повідомили в Управлінні у справах іноземців (UdSC). Писати заяви можна буде з початку квітня. Зазначається, що це рішення є опціональним, тобто люди, які ним не скористаються, зможуть продовжувати легально перебувати в країні на підставі тимчасового захисту.

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Речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк пояснив, що положення, яке дозволяє громадянам України звертатися за посвідкою на тимчасове проживання, було введено 1 квітня змінами до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цього стану. Це стосується осіб, чиє перебування на території Польщі вважається легальним, а їхній статус проживання підтверджується їх PESEL зі статусом UKR.

Нові правила поширюються на посвідки на проживання, пов’язані з основними видами економічної діяльності: посвідки на тимчасове проживання та роботу, посвідки на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, посвідки на тимчасове проживання з метою провадження підприємницької діяльності.

Заява на тимчасове проживання

Щоб звернутися по дозвіл на тимчасове проживання, необхідно подати заяву до воєводського управління за місцем проживання громадянина України.

"Заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання найкраще заповнювати через електронну форму на сайті mos.cudzoziemcy.gov.pl - це дозволить уникнути помилок у заяві та відправити дані безпосередньо в систему. Потім заяву слід роздрукувати, підписати, долучити необхідні додатки та надіслати поштою або доставити до воєводського управління, відповідно до місця проживання громадянина України", - інформує Управління у справах іноземців.

З метою впорядкування процесу розгляду справи відомство пропонує позначати конверт із заявою міткою "UKR".

Необхідні документи

До заповненої та власноручно підписаної заяви на дозвіл на тимчасове проживання в Польщі необхідно додати декілька документів.

Це є: чотири актуальні фотографії, які відповідають певним критеріям (наприклад, 35 мм на 45 мм; зроблені не раніше ніж за 6 місяців до дати подання заяви) та ксерокопія дійсного документа, на підставі якого іноземець прибув до Польщі - в особливо обґрунтованому випадку, якщо іноземець не має такого дійсного документа і не має можливості його отримати, він може надати інший документ, що підтверджує його особу у спосіб, який не викликає сумнівів.

Крім того, у конверті мають бути обов’язкові додатки до заяви, залежно від виду дозволу, по який звертаються. Наприклад, у разі подання заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу (загального дозволу) додається додаток №1, повністю заповнений роботодавцем та підписаний особою, уповноваженою представляти роботодавця.

Оплата за подачу заяви на тимчасове проживання

Крім того, до заяви необхідно додати підтвердження сплати державного збору. За подання заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання стягується плата в розмірі: 440 злотих - дозвіл на тимчасове проживання та роботу, дозвіл на тимчасове проживання для виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, 340 злотих - дозвіл на тимчасове проживання для для ведення господарської діяльності.

Збір сплачується до органів місцевого самоврядування.

Якщо у справі призначено довірену особу, стягується додатковий збір у розмірі 17 злотих. Збір не сплачується, якщо довірена особа є чоловіком/дружиною іноземця, родичем по висхідній (батько, матір, дід, баба і т.д. - ред.) чи низхідній лінії (син, дочка, онуки - ред.) або братом/сестрою іноземця.

Оплата за видачу посвідки на проживання становить 100 злотих і сплачується воєводі.

Управління у справах іноземців зазначило, що "відсутність вищезазначених документів значно подовжить тривалість провадження". "Установа, яка розглядає заяву, повинна буде викликати іноземця для усунення формальних недоліків. Перед відправленням необхідно уважно перевірити, чи всі необхідні документи додано до заяви", - радять представники Управління у справах іноземців.

"Рішення є опціональним"

Що важливо, як повідомляє офіс у комюніке на своєму веб-сайті, "рішення є необов’язковим і адресоване людям, які почуваються впевнено на польському ринку праці та хочуть відмовитися від використання тимчасового захисту".

"Громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року і не скористаються цим рішенням, зможуть і надалі легально перебувати в країні на підставі тимчасового захисту. На підставі рішення Ради ЄС про запровадження тимчасового захисту, дуже ймовірно, що період перебування, який вважається законним, який наразі закінчується 24 серпня, буде відповідно продовжено щонайменше до 4 березня 2024 року" - повідомили в Управлінні у справах іноземців.

Надання посвідки на тимчасове проживання припиняє використання тимчасового захисту та дію положень Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Наразі близько 1 мільйона громадян України та членів їхніх родин користуються тимчасовим захистом у Польщі, що підтверджується наявністю номера PESEL зі статусом UKR.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego:  PAP/Marcin Bielecki

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