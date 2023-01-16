ЗМІ: Бундесвер розпочав передислокацію систем Patriot до Польщі

16 stycznia 2023, 17:18
Autor:
pp,ral/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Szef MON odpowiadał na pytanie, kiedy niemieckie Patrioty mogą trafić do Polski
Szef MON odpowiadał na pytanie, kiedy niemieckie Patrioty mogą trafić do PolskiTVN24
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TVN24Szef MON odpowiadał na pytanie, kiedy niemieckie Patrioty mogą trafić do Polski

Бундесвер розпочав передислокацію системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot до Польщі, - повідомило в понеділок вранці німецьке агентство DPA.

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Як повідомляє агентство DPA, системи озброєння мають бути доставлені до Польщі "найближчими днями". Повідомлялося, що перші солдати повинні вирушити в понеділок з Бад-Зюльце (Мекленбург-Передня Померанія).

System Patriot (niemiecki)MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

"Загалом три батареї мають забезпечувати захист критичної інфраструктури союзника по НАТО (Польщі) в районі кордону з Україною", - з'ясувала агенція DPA.

Як працює система протиповітряної оборони "Патріот"?

MIM-104 Patriot - система протиповітряної оборони, яку використовує армія США та кількох інших країн. Він був створений як продукт американської компанії Raytheon. Роботи над ним почалися в 1960-х роках, а перші поставки були здійснені в 1981 році.

Протягом чотирьох десятиліть Patriot еволюціонував - наразі для системи розроблено три покоління ракет, два радари, а останніми роками – нова система управління. Тому версії, які використовуються в окремих країнах, відрізняються одна від одної. Це стосується навіть таких дріб’язкових деталей, як шасі: американці перевозять усі комплектуючі - наприклад, ракетні установки, РЛС, командні пункти - на напівпричепах, прикріплених до тягачів, а німці - прямо на вантажівках.

Patriot (niemiecki)Axel Heimken/dpa/PAP/EPA

З роками Patriot також перестав бути продуктом винятково Raytheon. Наприклад, у 2018 році Польща придбала дві батареї цієї системи з ракетами PAC-3 MSE виробництва Lockheed Martin та командну систему IBCS у Northrop Grumman.

Верхній ешелон захисту

Загалом можна сказати, що "Патріот" - залежно від використовуваної ракети - здатний вражати цілі на відстані від кількох десятків до понад 100 кілометрів. Він може знищувати літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, а також балістичні та крилаті ракети.

У протиповітряній обороні, яка побудована послідовними рівнями з постійно зростаючим охопленням, Patriot відповідає за захист найвіддаленіших і найцінніших об'єктів.

System rakietowy Patriot PAP

Основною складовою, яка дозволяє Патріоту вести бойові дії, є одна батарея. Її серцем є радар - AN/MPQ-53 або AN/MPQ-65. Незалежно від типу батареї, їх об'єднує одне - антена не обертається, вона відстежує лише певну ділянку неба і перед використанням її потрібно встановити в тому напрямку, звідки очікується загроза. Батарея також включає командний центр, кілька ракетних пускових установок (їхня кількість різна в різних країнах) та інше необхідне обладнання, наприклад, генератори електроенергії. Всі об'єднані спільною мережею.

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Autor:pp,ral/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Axel Heimken/dpa/PAP/EPA

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