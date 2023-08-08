Жінка збирала з газону розкидані банкноти. Поруч, на перехресті, група людей робила те саме
Кілька людей підбирали розкидані на тротуарі та газоні банкноти. Це помітили міські охоронці. Ніхто із збирачів не визнав, що це він загубив. Гроші чекають на власника.
У другій половині дня 4 серпня міська варта VII територіального відділу патрулювала Гоцлав. Проходячи вулицею Фільдорфа, вони помітили жінку, яка схилилася над газоном і збирала розкидані банкноти. Поруч, на перехресті з вулицею Абоахама, те саме робила група людей.
"Співробітниця варти підійшла до людей, які збирали гроші, і запитала, що трапилося і кому належать банкноти. Ніхто із збирачів не знав відповіді на ці запитання. Ніхто не зізнався, що він їхній власник", - повідомляє столична міська варта.
Купюри, зібрані перехожими взяли під охорону. Всю суму доставили до відділення та поклали в сейф. Про подію повідомили поліцію. Невдаха, який згубив гроші, може звернутися до відділення та пояснити, за яких обставин він їх втратив.
стаття 4.1. Той, хто знайшов річ і знає особу, яка має право на її отримання, і місце її перебування, негайно повідомляє особу про знахідку і закликає її забрати. стаття 5. 1. Хто знайшов річ і не знає особи, яка має право її забрати, або не знає про місце її перебування, зобов’язаний негайно повідомити про знаходження речі старосту за місцем проживання особи, яка знайшла, або за місцем знаходження речі (відповідний староста). Стаття 21.1. У разі виявлення грошей відповідний староста складає їх опис із зазначенням кількості банкнот або монет, а також їх валюти і номіналів. Після складання опису уповноважений староста вносить знайдені кошти на банківський рахунок депозитних сум.
§ 1. Хто привласнить чуже рухоме майно чи майнове право, карається позбавленням волі на строк до 3 років. § 2. Хто привласнює довірену йому рухому річ, карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років. § 3. У разі меншої важкості або незаконного привласнення знайденої речі винний карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до одного року. § 4. Якщо незаконне привласнення сталося на шкоду найближчим родичам, переслідування відбувається за клопотанням потерпілої сторони.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: straż miejska