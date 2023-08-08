Жінка збирала з газону розкидані банкноти. Поруч, на перехресті, група людей робила те саме

стаття 4.1. Той, хто знайшов річ і знає особу, яка має право на її отримання, і місце її перебування, негайно повідомляє особу про знахідку і закликає її забрати. стаття 5. 1. Хто знайшов річ і не знає особи, яка має право її забрати, або не знає про місце її перебування, зобов’язаний негайно повідомити про знаходження речі старосту за місцем проживання особи, яка знайшла, або за місцем знаходження речі (відповідний староста). Стаття 21.1. У разі виявлення грошей відповідний староста складає їх опис із зазначенням кількості банкнот або монет, а також їх валюти і номіналів. Після складання опису уповноважений староста вносить знайдені кошти на банківський рахунок депозитних сум.