Зеленський та інші українські політики стали мільярдерами у 2022 році? Ні, це перероблена графіка

5 stycznia 2023, 21:08
Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24
Zełenski przemawiał w parlamencie w Kijowie
Zełenski przemawiał w parlamencie w KijowieReuters
wideo 2/4
ReutersZełenski przemawiał w parlamencie w Kijowie

У мережі поширюють інфографіку, яка нібито показує, як п’ятеро українських політиків, у том учислі президент Володимир Зеленський, збагатилися після російської агресії. Виглядає вона так, наче її підготувала редакція BBC, але це перероблений матеріал.

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"Статки бандерівців з лютого 2022 року. Польський платник податків вніс у це немалу частку", - написав анонімний польський користувач Twitter у дописі від 31 грудня 2022 року. Він додав інфографіку під назвою "Статки українських політиків". Схожу на таку, що їх готують редактори BBC, британського суспільного мовника: подібним є характерний графічний дизайн із використанням відтінків червоного кольору. У нижньому правому куті розміщено логотип BBC, в нижньому лівому - джерело даних - журнал "Форбс".

На графіці показано ймовірну вартість активів п’яти українських політиків у лютому та грудні 2022 року. Це по черзі: президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Володимир Кличко (хоча, на фото - його старший брат Віталій Кличко, який є мером Києва; молодший брат мера Кличка офіційних функцій не виконує). Останнім представлений політик - радник президента Зеленського Михайло Подоляк.

Згідно з наведеними даними, кожен із них мав значно збагатитися з початку російської агресії. З лютого по грудень найбільше зиску мав президент Зеленський - вартість його активів нібито зросла на 850 мільйонів доларів (з 650 мільйонів доларів до 1,5 мільярда доларів). Статки Кулеби зросли на $750 мільйонів до $1,2 мільярда. Чотири із п'яти політиків нібито стали мільярдерами.

FAŁSZ
Wprowadzający w błąd tweet z 31 grudnia 2022 rokutwitter.com

Зміст інфографіки, опублікованої в твіті, наведено англійською мовою та, здається, це було перекладено за допомогою програми Google Lens, доступної на смартфонах (яка дозволяє перекладати текст за допомогою камери). Твіт з інфографікою переглянули 26,5 тисяч разів. Його вподобали понад 600 користувачів і ретвітнули майже 260.

Якщо ж уважно придивитися, то на графіці, опублікованій у Twitter, видно сліди змін, внесених за допомогою графічної програми - на місці імен політиків написи попередньо зафарбовано. Це втручання було зроблено невміло - його сліди видно і на фотографіях політиків.

На двох російськомовних сайтах ми знайшли той самий матеріал, але в україномовній версії (що підтверджує, що англомовна версія була перекладом). Його опублікували на News-front.info в матеріалі від 30 грудня 2022 року, а на сайті Fine-news.ru вона з'явилася в статті від 1 січня 2023 року. Матеріали називалися "Україна покращує свій фінансовий добробут за рахунок Заходу" та "Зеленський та інші топ-політики України у 2022 році збагатилися на мільярди доларів".

Це не ті сайти, яким варто довіряти. News-front.info входить до мережі сайтів, контрольованих кремлівськими службами та використовуваних для поширення пропаганди. Описали цю мережу, зокрема, команда журналістів Frontstory.pl та аналітиків EU vs Disinfo.

Матеріал перероблено зі статті BBC News Ukrainian

Ми запитали у прес-служби BBC, чи була інфографіка, що циркулює в мережі, підготовлена редакцією, і якщо так, то на основі якого конкретно матеріалу Forbes. У відповідь ВВС повідомили нам, що ця версія інфографіки є фальшивкою. Так само журналіст BBC Monitoring і BBC World Шаян Сардарізаде заявив Konkret24, що інфографіка є "100-відсотковим фейком".

Як нам вдалося з'ясувати, для переробки використано інфографіку, яка початково походить зі статті BBC News Ukrainian про втрати, яких зазнала українська економіка у 2022 році. Ця стаття була опублікована 24 грудня 2022 року. Напередодні це було опубліковано на сторінці BBC News Ukrainian у Facebook. Інфографіку було повторно використано в пізнішій статті BBC News Ukrainian від 3 січня 2023 року.

Оригінальна інфографіка має назву "Активи українських мільярдерів". Там показано, як зменшилися статки п'яти українських олігархів, а не те, як нібито зросли статки українських топ-політиків. В українському матеріалв BBC News проаналізовано статки Ріната Ахметова, Віктора Пінчука, Вадима Новінського, Ігоря Коломойського та Петра Порошенка.

Для створення оригінальної інфографіки використано інформацію, зібрану "Forbes Україна". Статки 20 найбагатших людей України в грудні 2022 року становили на 20 мільярдів доларів менше порівняно з початком лютого 2022 року, - йдеться у щорічному рейтингу журналу.

Autor:Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: twitter.com

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