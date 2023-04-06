Зеленський про українське зерно: ми знайшли вихід. Моравецький запевняє, що "це має бути швидко реалізовано"

Ми знайшли вихід, Найближчими днями/тижнями буде остаточне вирішення цього питання, - сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо українського зерна. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив, що обидві сторони "запропонували одна одній вирішення цього питання". Він додав, що "це має бути реалізовано швидко". Також було анонсовано відкриття нового залізничного прикордонного переходу між Равою Руською та Гребенним.

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На прес-конференції після зустрічі із Зеленським глава польського уряду повідомив, що переговори стосувалися і питання українського зерна, яке потрапило до Польщі.

- Сьогодні ми не оминули важку для поляків тему, абсолютно не пов'язану з тією дуже драматичною і героїчною боротьбою, а саме проблеми, які ми маємо на польському ринку з українським зерном, з українськими сільськогосподарськими товарами, - сказав Матеуш Моравецький.

- Ми запропонували один одному якісь рішення, які треба швидко впроваджувати, тому що сьогодні також видно, що ці проблеми завдають нам сьогодні дуже сильного головного болю, - додав прем'єр-міністр.

- Ми обговорили питання, що стосуються наших фермерів - українських фермерів і польських фермерів, - сказав Зеленський після зустрічі з Моравецьким. - Ми знайшли вихід, - додав він. - Вірю, що найближчими днями/тижнями будуть остаточно вирішені всі питання, - додав український президент.

Він також підкреслив, що "між такими близькими партнерами, справжніми друзями, як Польща та Україна, не може бути жодних проблем, ніяких труднощів".

Глава польського уряду також зазначив, що відкриття нового залізничного прикордонного переходу між Равою Руською та Гребенним є свідченням польсько-української співпраці.

Відставка міністра сільського господарства та розвитку села

- Оскільки цілком зрозуміло, що ця основна вимога фермерів не буде задоволена, я прийняв рішення: подав у відставку з посади міністра сільського господарства та розвитку села, - сказав Генрик Ковальчик під час виступу в середу. Посаду міністра сільського господарства та розвитку.села він обіймає з 26 жовтня 2021 року.

Міністр нагадав, що одним із пунктів угоди з фермерами, підписаної минулої середи, є зобов’язання уряду Польщі звернутись до Єврокомісії щодо активації захисного застереження щодо безмитного імпорту зерна з України.

- З таким запитом 31 березня виступив польський уряд разом з урядами Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії. Натомість Єврокомісія опублікувала проект продовження безмитного та неквотованого імпорту зернових з України ще на один рік, який має діяти з червня цього року до 5 червня 2024 року, - зазначив Генрик Ковальчик.

Фермери протестують

В останні тижні ми маємо справу зі зростанням невдоволення аграріїв, які мають ряд зауважень до політики уряду. У Щецині кілька днів тривають акції протесту, на яких фермери вимагають: врегулювати питання збіжжя з України. Мітингувальники розгорнули так зване "зелене містечко".

Протестуючі землероби останніми тижнчми зривали заходи, в яких брав участь Ковальчик. Так було, наприклад, у Кельцях, коли міністра сільського господарства довелося евакуювати із залу під час сільськогосподарського ярмарку після того, як його оточили фермери, які свистіли та скандували вульгарні гасла. Протестувальники також зірвали виступ Ковальчика під час аграрного форуму в Ясьонці. Частина мітингувальників закидала міністра яйцями.

Минулої середи у Міністерстві сільського господарства та розвитку села відбувся круглий стіл щодо ситуації на ринку у зв'язку з імпортом українського зерна до Польщі. Після зустрічі було оприлюднено попередню угоду, яку міністр сільського господарства підписав з організаціями, що об’єднують фермерів. Документ, підписаний, зокрема, Ковальчиком та лідером AgroUnia Міхалом Колодзейчаком, містив 11 пунктів.

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP