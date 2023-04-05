Зеленський про польський бізнес в Україні: хто раніше прийде, той, без сумніву, більше заробить

5 kwietnia 2023, 18:06
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP
Zełenski: jesteśmy wdzięczni Polakom za pomoc Ukraińcom
Zełenski: jesteśmy wdzięczni Polakom za pomoc Ukraińcom
Zełenski: jesteśmy wdzięczni Polakom za pomoc Ukraińcom

- Запрошуємо польських підприємців вийти на український ринок. Хто прийде раніше, той точно заробить більше, - наголосив президент України Володимир Зеленський у Варшаві. Він додав, що Україна дуже зацікавлена ​​в тому, щоб Польща взяла на себе значну частину відбудовних робіт.

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Український лідер разом із дружиною Оленою Зеленською в середу перебуває з офіційним візитом у Польщі. Під час спільної прес-конференції з президентом Анджеєм Дудою його запитали про економічну співпрацю між Польщею та Україною, а також про роботу над новим польсько-українським договором.

Зеленський: запрошуємо польський бізнес увійти на український ринок

- Ми дуже зацікавлені в тому, щоб Польща взяла на себе значну частину роботи у відбудові України. Не лише на державному рівні, а щоб бізнес цим займався. У поляків багато різних проектів, є багато компаній, які мають бажання, людей і гроші, - сказав Зеленський.

На його думку, пріоритетним питанням між двома країнами також може бути логістика.

- Сьогодні профільні міністри підпишуть документи щодо розвитку інфраструктурних проектів, які нас дуже цікавлять, - додав він.

Президент України висловив задоволення тим, що польська держава та польський бізнес вийдуть на український ринок. 

- Я думаю, що сьогодні також будуть підписані документи. Завдяки вам у Харкові будуть відбудовані школа, університет і лікарня. Запрошуємо польських бізнесменів активно виходити на український ринок. Я думаю, що Польща переконана в нашій перемозі. Тому той, хто прийде раніше, неодмінно більше заробить. Ми вас запрошуємо, - сказав український президент.

Дуда про спільний економічний розвиток Польщі та України

У свою чергу президент Анджей Дуда висловив сподівання, що в майбутньому польських компаній на українському ринку буде більше, ніж до війни. 

- Сподіваюся, що завершення російського вторгнення шляхом вигнання російських агресорів з території України означатиме лише повне відкриття воріт для подальшого спільного економічного розвитку, - сказав він.

Він додав, що сподівається, що польсько-український кордон не буде перешкодою в економічному та соціальному житті. 

- Звичайно, це буде кордон у політичнлму й географічному сенсі, але перш за все ми хочемо мати дві країни, які добре співпрацюють. Добре співпрацюють через спільноту націй, - додав він.

Президент Польщі також повідомив, що обидві країни працюють над новою угодою.

- Ми хочемо, щоб вона була новою (...), щоб це було нове відкриття. Тому є низка елементів, над якими ще працюють і обговорюють. Зараз ми знаходимося на стадії розгорнутої роботи. Ми віримо, що незабаром зможемо закінчити такий договір і укласти його між нашими країнами, - сказав президент Дуда.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

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